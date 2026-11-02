Ascolti tv, domina Libera, male Racconto di una notte. Vola la Formula 1

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Gli ascolti televisivi di domenica 1 ottobre

Gli ascolti della domenica televisiva vedono Rai1 dominare con la serie Libera – Il Caso Elena Palma, che raggiunge 2.681.000 spettatori e il 16.4%, quasi cinque punti sopra Canale5, dove Racconto di una Notte si ferma a 1.821.000 spettatori e all’11.7%. Da segnalare il duello a distanza con Tv8, che con il Gran Premio di Formula 1 supera Canale5 in share (11.9%) pur con meno spettatori (1.698.000). Il Nove corre su più binari con Che Tempo Che Fa: dopo Che Tempo Che Farà (587.000, 3.3%) e l’anteprima (1.221.000, 6.3%), il programma tocca 1.453.000 spettatori e l’8.4%, mentre Che Fuori Tempo Che Fa tiene 870.000 spettatori e il 5.9%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside sale al 7.8% con 911.000 spettatori, davanti a Fuori dal Coro su Rete4 (626.000, 4.9%). Sotto quota 4% The Rookie su Rai2 (560.000, 3%) e Midtrump – Un Voto su Donald su La7 (502.000, 3%), mentre La Grande Opera Italiana su Rai3 chiude all’1.3% con 224.000 spettatori.

L’Access Prime Time conferma il solito duello. Affari Tuoi su Rai1 vola a 4.325.000 spettatori e al 22.4%, La Ruota della Fortuna su Canale5 risponde con 3.967.000 e il 20.5%, in crescita di quasi tre punti su Gira La Ruota della Fortuna (3.335.000, 17.6%). Per le altre reti la sfida è tutta intorno al 5%: In Onda su La7 firma il 5.1% con 974.000 spettatori (756.000 e 3.9% in In Onda Prima serata), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia1 il 5% con 953.000. Più indietro Realpolitik su Rete4: 804.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte, 540.000 e il 2.8% nella seconda.