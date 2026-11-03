Ascolti tv

Ascolti tv, Teresa Battaglia stravince sul GfVip. Bene Eleonora Daniele

di Marco Zonetti
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Gli ascolti del lunedì televisivo vedono Rai1 prevalere con l’epilogo della seconda stagione de I Casi di Teresa Battaglia - Figlia della Cenere, che ha conquistato 3.616.000 spettatori e il 22.5% di share. Sul secondo gradino Canale 5, dove il Grande Fratello Vip si è fermato a 1.866.000 spettatori (16.3%), per poi salire al 23.5% con la parte della notte (851.000 spettatori). Su Rai3 Lo Stato delle Cose ha raccolto 1.117.000 spettatori (7.8%), davanti a GialappaShow su Tv8 (804.000, 5.4%) e al film Fast & Furious 7 su Italia 1 (837.000, 5.3%). Su Rete 4 Quarta Repubblica ha totalizzato 652.000 spettatori (5.2%), mentre su La7 M – Il Figlio del Secolo si è fermato a 691.000 spettatori (4.1%). Chiudono Tramite amicizia su Rai2 (593.000, 3.3%) e Little Big Italy sul Nove (516.000, 3%).

Nell’access prime time è stata sfida a distanza tra Rai1 e Canale 5. Affari Tuoi su Rai1 ha toccato i 4.799.000 spettatori con il 23.3%, appena sopra La Ruota della Fortuna su Canale 5 (4.430.000, 21.6%). Subito dietro Cinque Minuti su Rai1 (4.235.000, 21%) e Gira La Ruota della Fortuna su Canale 5 (3.776.000, 18.6%). Su La7 Otto e Mezzo ha fatto segnare il 9.6% (1.977.000), mentre su Rai3 Un Posto al Sole ha raggiunto il 7.5% (1.540.000), seguito da Il Cavallo e la Torre al 6.5% (1.316.000). Su Rete 4 4 di Sera ha esordito al 4.9% (995.000) e nella seconda parte è sceso al 3.6% (749.000). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha ottenuto il 4.6% (949.000), sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? il 3.1% (628.000), su Rai2 TG2 Post il 2.6% (528.000) e su Tv8 Foodish il 2% (383.000). In seconda serata, su Rai1, da segnalare il buon risultato di Storie di Sera con Eleonora Daniele (prima parte 10.2% - 1.000.000 spettatori; seconda parte, a tarda notte, 5.8% - 363.000).

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