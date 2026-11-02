Luciana Littizzetto, la letterina livorosa a Vespa: “Sai dove puoi infilarti...”

Il monologo a Che tempo che fa tra “maschi boomer” e patriarcato

Solita intemerata a Che Tempo Che fa, il programma di Fabio Fazio sul Nove, con Luciana Littizzetto che ha usato il suo monologo per attaccare, senza mai farne il nome, Bruno Vespa e Ignazio La Russa. Il tema di fondo era l’atteggiamento di superiorità del “maschio boomer”, che pretende di spiegare tutto alle donne. La comica torinese ha preso le parti della giovane Sabrina Brizzola, colpendo il conduttore di “Porta a Porta”, che pur non essendo citato esplicitamente era riconoscibilissimo.

Il bersaglio erano quegli uomini che trasformano ogni confronto in un esame di maturità. Littizzetto è partita dal “tono paternalistico di chi vuole spiegarti il mondo”, precisando che “il problema non è chi spiega perché sa di più, ma quel tono di esperto della vita” con cui lo si fa. Il riferimento a Vespa, 82 anni, riguardava il recente episodio con la studentessa: “Una donna di 24 anni può dire una cosa sbagliata, certo, anche una di 60. Anche un uomo di 82, pensa.” “Tu che ti avvicini e mi dici ‘adesso ti spiego’ o ‘forse non hai capito’ sai dove puoi infilarti il tono paternalistico di chi vuole spiegarti il mondo?”, attacca. E poi la regola: “se sbaglia un dato correggi il dato, non trasformare lo studio in un esame di maturità con il presidente di commissione”.

Ha quindi allargato il discorso al patriarcato, che sta bene su tutto: “non è solo comandarci in una stanza ma è l’arroganza di spiegarci persino com’è fatta la stanza”, insieme alla “supponenza di volerci spiegare meglio una cosa come se non l’avessimo capita mentre invece l’abbiamo capita benissimo ma non siamo d’accordo”.

Il secondo bersaglio è stato il presidente del Senato, per lo scambio con la storica Michela Ponzani, che La Russa aveva chiamato “signora”. La replica: “Non chiamarmi ‘signora’ o ‘signorina’ perché ha ragione la Bertè ‘non sono una signora’”. Con il camice si è dottoressa, con la divisa poliziotta, e infine: “se parlo dalla Gruber e insegno storia non sono una signora, ma una storica”.