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Ascolti Tv, boom della Nazionale. Bene Quarto Grado con Garlasco

di Marco Zonetti
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Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono una serata all’insegna di Rai1 e Canale5, che si contendono il primo posto con due decimali di scarto. Su Rai1 Tale e Quale Show con Carlo Conti, lanciato dalla presentazione (3.455.000 spettatori, 18.8%), tiene incollate davanti alla tv 2.549.000 persone e chiude con il 20.9%, vincendo la sfida. Su Canale5 La Ruota dei Campioni… e delle Stelle condotta da Gerry Scotti parte forte, dopo Gira La Ruota dei Campioni… e delle Stelle (3.637.000 – 18.8%), radunando una media di 3.994.000 spettatori e il 20.8% nella prima parte, per poi calare a 2.219.000 e al 16.1% nella seconda.

Dietro i due colossi, il resto della serata si muove su numeri più contenuti. Su La7 Una Giornata Particolare convince 1.079.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? riparte dai 958.000 spettatori della presentazione (4.8%) e sale a 1.031.000 con il 7.1%. Su Italia1 Shark 2 – L’abisso si ferma a 803.000 spettatori e al 5%, mentre su Rai2 Doppia colpa ne conta 810.000, pari al 4.8%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca, dopo la presentazione (596.000 – 3.1%), arriva a 548.000 spettatori e al 4.7%. Su Tv8 4 Ristoranti si attesta a 385.000 spettatori (2.9%), mentre sul Nove Roberto Lipari – L’Ultimo Spettacolo chiude a 253.000 spettatori con l’1.6%.

Nell’access prime time è ancora Rai1 a dettare legge. Affari Tuoi porta a casa 4.687.000 spettatori e il 23.5%, mentre Cinque Minuti, che apre la fascia, ne conta 3.944.000 con il 20.7%.

Il secondo gradino è occupato da La7, dove Otto e Mezzo richiama 1.635.000 spettatori (8.2%). Su Rai3 il duello interno è tutto a favore di Un Posto al Sole, che appassiona 1.506.000 spettatori (7.5%), contro i 1.138.000 (5.9%) di Il Cavallo e la Torre. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine si ferma a 1.102.000 spettatori e al 5.5%, mentre su Rete4 4 di Sera parte da 1.024.000 spettatori e dal 5.3% per scendere a 862.000 e al 4.3% nella seconda parte.

Chiudono la classifica Tv8, dove Foodish arriva a 566.000 spettatori (2.9%), il Nove, con Cash or Trash – Chi Offre di Più? a 533.000 (2.7%), e Rai2, dove Tg2 Post totalizza 492.000 spettatori (2.4%).

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