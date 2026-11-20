Marconi Meghnagi: «Non mi fanno paura, io libero di professare la mia religione»

Scritta choc in via Lo Surdo. Nel mirino i presidenti di due comunità ebraiche

«Netanyahu appeso con i suoi servi Meghnagi e Fadlun». Recita così la scritta antisemita con cui ignoti, nella notte fra mercoledì e giovedì scorso, hanno imbrattato un muro in via Antonino Lo Surdo, nel quartiere Marconi. Nel mirino delle parole vergate in vernice rossa, oltre al premier israeliano, sono finiti i presidenti delle comunità ebraiche italiane di Milano e Roma. Appena informato dell’accaduto, il Municipio XI si è mosso in sinergia con l’ufficio decoro per rimuovere il messaggio e ripulire la parete. Per il consigliere municipale di Fratelli d’Italia, Marco Palma, l’episodio «fa salire la tensione» in un’area residenziale segnata da una forte presenza di cittadini italiani di religione ebraica. Uno sfregio che, secondo l’esponente municipale, potrebbe collegarsi al dibattito politico degli ultimi giorni. «Forse una reazione all’atto approvato recentemente in Parlamento? Chissà», ha ipotizzato Palma, alludendo al ddl Antisemitismo che martedì ha ottenuto il via libera della Camera dei deputati dopo il precedente semaforo verde al Senato.

Sulla stessa linea la consigliera del partito Liberaldemocratico, Fabiana Di Segni: «Non è dissenso politico. Non è libertà di espressione. È l’ennesima manifestazione di un odio che si alimenta di propaganda e si trasforma in intimidazione e violenza. Quando l’ostilità rivolta a Israele arriva a colpire direttamente i vertici delle comunità ebraiche italiane, siamo davanti a un fenomeno che non può più essere minimizzato o giustificato. Fingere di non riconoscere quei segnali significa diventarne complici». L’intimidazione non rappresenta un caso isolato nella zona. Nell’adiacente strada di via Avicenna, a ottobre 2025, un’altra scritta era comparsa sulla serranda di un panificio kosher con parole minacciose: «Ebrei di merda, bruciate tutti». Il ripetersi di simili gesti nel quadrante riporta al centro dell’attenzione locale il tema della sicurezza e del contrasto all’odio antiebraico. Per il presidente della Comunità Ebraica di Milano, Walker Meghnagi, tutto questo dimostra «quanto fosse necessaria» la legge contro l’antisemitismo. E conclude: «Io ho i miei ideali di libertà, sono libero di professare la mia religione come italiano. Non mi fanno paura».