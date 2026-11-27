L’editoriale

L’editoriale del direttore Capezzone

Martedì sera. Le 22.30 sono passate da qualche minuto. Alla fine di una striscia di 11-12 ore trascorse in redazione, dopo una cena veloce, decido un epilogo di giornata strano, del tutto imprevisto. Non avviso nessuno e me ne vado al Quarticciolo.

Il Tempo ha seguito per mesi la battaglia coraggiosa di don Antonio Coluccia contro spaccio e degrado. Abbiamo accompagnato (con gli articoli di Matteo Vincenzoni, Augusto Parboni, Martina Zanchi, Valentina Bertoli, Gabriel Bernard) lo sforzo del Prefetto, del Questore, della Polizia e dei Carabinieri. Abbiamo raccontato giorno per giorno i blitz, gli arresti, fino alla prima vittoria (parziale ma significativa) del presidio di sicurezza che ormai sta lì in permanenza. E che però, attenzione, finisce e smonta ogni mezzanotte, riaprendo uno spazio oggettivo per i traffici criminali.

Vado per vedere direttamente, per provare a capire in prima persona, per lasciarmi guidare dai fatti più che dalle opinioni precostituite. In piazza mi accolgono, gentilissimi e un po’ sorpresi dal mio arrivo, i ragazzi in divisa, poliziotti e carabinieri.

Mi spiegano come funziona: loro stanno nel cuore nevralgico del quartiere, e gli altri mezzi e i loro colleghi sono ben dislocati agli estremi della zona, da una parte e dall’altra.

Se cerco motivi di ottimismo, li trovo. Se cerco motivi di pessimismo, ce ne sono almeno altrettanti. E allora ve li racconto tutti, gli uni e gli altri.

Lo Stato c’è, quegli uomini hanno dimostrato agli spacciatori assortiti e alle gang magrebine che quel lembo di territorio non è «cosa loro». E allora si può fare, mi dico.

Poi però guardo meglio e mi scoraggio un po’. Teste che spuntano dalle finestre, in attesa che gli estranei se ne vadano e si possano riprendere i commerci illegali. Allacci divelti per tenere al buio mezzo quartiere: meno si vede e meglio è per chi deve trafficare. Un nordafricano con il borsone del delivery, ma non credo contenga pizze al pomodoro. Nelle macchine facce straniere guardinghe che aspettano il momento giusto. E le case? In buona parte occupate e fatiscenti, solita storia. Una vecchietta racconta il casino che c’è quando la notte è alta e gli spacciatori tornano a spadroneggiare: le scampanellate improvvise al citofono, perché una vedetta deve portare un messaggio o perché un capetto vuole appartarsi per contare i soldi. Tanti soldi. È una piazza che vale decine e decine di migliaia di euro al giorno.

Ed è qui che sale il disappunto. I malviventi hanno subìto colpi duri (bene), ma in qualche modo puntano al pareggio, a convivere, a dividersi lo spazio con i poliziotti: voi fino a mezzanotte, ma dopo torniamo noi, con la clientela che sfreccia lungo la Togliatti.

La Togliatti, eccola là: con file di spacciatori schierati, quando le divise non ci sono più, e altri criminali già transitati dall’altra parte, verso Tor Sapienza, quando l’azione delle forze dell’ordine è riuscita ad allontanarli.

E allora eccomi qua, cari lettori, a fare il conto dei più e dei meno, delle cose riuscite e di quelle fallite, a descrivervi un lavoro dello Stato buono, in qualche caso perfino ottimo, ma rimasto a metà o a tre quarti.

Mi chiedo, forse ingenuamente: ma questa partita non si potrebbe provare a vincerla tutti insieme, anziché limitarsi a pareggiarla? Si può essere proibizionisti o antiproibizionisti, favorevoli o contrari alle leggi vigenti sulla droga, di destra o di sinistra. Ma non si potrebbe provare a centrare un risultato tutti insieme?

Governo e Sindaco, Regione con l’Ater, Prefetto e Questore, Polizia, Carabinieri, Finanza e vigili urbani, anche se questi ultimi, al Quarticciolo, si vedono di rado. Tutti.

Su questo Giorgia Meloni ha del tutto ragione: il modello è Caivano. Ma quel modello implica - appunto - che si faccia tutto: oltre all’azione di polizia (anche dopo mezzanotte, per favore) serve un complesso di interventi. Sgomberi delle occupazioni, controlli sugli esercizi sospetti, riparazione degli allacci elettrici divelti. Più la “pars construens” per far vivere il quartiere. Tutto. Con uno sforzo corale.

In fondo è un pezzetto piccolo di territorio: ma è diventato un simbolo. E come tale deve essere restituito per intero alla normalità e alla legalità. Sarebbe bellissimo se ci si riuscisse, sospendendo le liti della campagna elettorale che non è ancora cominciata ma già brucia tutto. Ci proviamo?Riproduzione riservata