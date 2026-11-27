I nodi

Inattuati cento decreti di rilascio per liberare case popolari occupate. Strade colabrodo nonostante i fondi del Governo

Degrado, occupazioni abusive, buio e strade dissestate, con un piano di opere pubbliche finanziato nel 2025 dal Governo Meloni, tramite il decreto Caivano bis, che fatica a ingranare. Eppure ne avrebbe un bisogno immediato il Quarticciolo, quartiere popolare della periferia di Roma a lungo feudo degli spacciatori, dove pian piano lo Stato sta riprendendo in mano il territorio ma dove le contraddizioni sono ancora forti. E sono soprattutto difficili da spiegare ai cittadini che dall’illegalità si sono sempre tenuti alla larga. Esattamente un anno fa, quando le istituzioni hanno cominciato a discutere di come mettere a terra gli oltre 20 milioni di euro stanziati per il Quarticciolo, l’ente regionale proprietario delle case popolari, ovvero l’Ater, ha fatto presente di avere pronti circa 100 decreti di rilascio per altrettanti alloggi occupati abusivamente. Dodici mesi dopo neanche uno è stato eseguito. Di fatto a frenare è stato il Campidoglio amministrato dalla giunta del sindaco Roberto Gualtieri, a trazione Pd. All’epoca infatti Roma Capitale ha chiesto e ottenuto di aprire un «tavolo tecnico» in cui valutare una per una le «fragilità» degli occupanti abusivi a rischio sgombero, un lavoro che avrebbe dovuto concludersi in pochi mesi e che invece l’Ater conferma essere ancora in corso. Gli occupanti sono ancora lì indisturbati, a parte qualcuno che ha deciso di andarsene per conto proprio, e secondo quanto trapela dal Campidoglio sui primi 80 decreti emessi forse una decina verranno davvero eseguiti. Gli altri occupanti a quanto pare sono tutti «fragili» e da lì non si possono spostare. Altri 20 decreti sono stati emessi a giugno scorso e ancora non se ne è parlato. La parola d’ordine è fare con calma, perché c’è un «non detto» che vale più di cento decreti inattuati. Al Quarticciolo infatti l’obiettivo politico del centrosinistra romano è stato raggiunto: evitare di essere giudicato «colpevole» anche solo di uno sgombero dai centri sociali che (ecco un altro nodo irrisolto del quartiere) occupano da oltre vent’anni un ex commissariato di proprietà dell’Ater. All’inizio gli attivisti hanno protestato contro il decreto Caivano bis, affiancati da numerosi esponenti della sinistra capitolina, regionale e parlamentare, ma la protesta è rientrata quando è stato chiaro che quel provvedimento, peraltro sacrosanto, non era in programma.

Altro capitolo spinoso è quello delle strade. Il Governo ha messo a disposizione due milioni di euro per sistemare le vie più ammalorate, ma ad oggi non si vede l’ombra dei cantieri. Dalla Struttura commissariale che fa riferimento a Palazzo Chigi, guidata da Fabio Ciciliano, fanno sapere che «si è attualmente in attesa dell’avvio dei lavori, da programmare in coordinamento con il dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici di Roma Capitale». A quanto pare ci sono «interferenze» con il contestuale cantiere comunale che porterà il 5G in sette piazze del Quarticciolo (i lavori - fa sapere il Campidoglio - cominceranno lunedì dalle prime quattro). Quindi forse a dicembre si riuscirà a pensare anche al manto stradale pieno di buche, che si spera non «assaggino» il prossimo panettone. E ancora, bisogna indire la gara d’appalto per il restyling della piazza principale del quartiere, che prevede anche la riapertura e assegnazione dei piani terra vuoti dell’Ater. Anche qui, bisogna attendere qualche mese prima dell’avvio dei lavori e la speranza è di riuscirci tra gennaio e febbraio del prossimo anno.

Si trova in una fase ancora precedente invece la riqualificazione delle aree verdi, molte delle quali sono in mano ai pusher e alle loro vedette: va consegnato il progetto esecutivo per sperare di pubblicare la gara entro fine anno. Intanto il Comune ha messo mano almeno al giardino di via Trani.

Una nota positiva, anche se si tratta di una goccia nel mare degli interventi che servirebbero alle case popolari del Quarticciolo, arriva dall’Ater: sono cominciati infatti i lavori di manutenzione dei prospetti, delle coperture e di otto appartamenti nel fabbricato 9. In stato avanzato anche gli interventi previsti sulle scuole esistenti mentre sono ancora fumose le tempistiche per la costruzione di un nuovo asilo nido, finanziato dal Governo con oltre cinque milioni di euro. E se da un lato la Regione Lazio ha contribuito con 30 milioni al piano dell’Esecutivo, soprattutto per l’edilizia popolare, il Comune rivendica lo stanziamento di 25 milioni «extra» Caivano bis con cui sono stati riqualificati la biblioteca del quartiere e alcuni spazi assegnati al Teatro dell’Opera. Manca però la promessa riapertura della piscina comunale: se ne riparla nel 2028.