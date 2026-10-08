Via Tallone, giù il palazzo del degrado: “Obiettivo riqualificazione”. Quando finiranno i lavori

ROMA

Lo scorso 28 settembre il blitz delle forze dell’Ordine aveva portato allo sgombero e alla bonifica di Via Tallone, nel quartiere Tor Sapienza, da tempo luogo di degrado e spaccio. Nella mattina di oggi, 8 ottobre, sono invece iniziate le operazioni di cantierizzazione dell’area propedeutiche al recupero e alla riqualificazione del sito per anni occupato abusivamente. A renderlo noto è stato il comune capitolino.

La prima fase dei lavori, della durata di circa un mese e mezzo, sarà dedicata alla pulizia e alla bonifica dell’area, con particolare attenzione alla rimozione dell’enorme cumulo di rifiuti presente al suoi interno. Un intervento preliminare indispensabile per garantire nuovamente l’accesso sicuro e quindi l’avvio dei lavori. Si procederà infatti poi con la demolizione dell’edificio esistente, che si sviluppa su quattro piani fuori terra e due piani interrati con una SUL complessiva di circa 21.261 metri quadrati. Il completamento dell’intero progetto richiederà circa 17 mesi.

“Questo è il percorso che avevamo indicato: ripristinare la legalità, liberare un’area da una situazione di abbandono e degrado e avviare concretamente la sua rigenerazione. Oggi quel percorso diventa un cantiere” ha commentato dichiara l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia