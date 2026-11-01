Roma, blitz dei carabinieri a Trastevere contro le bande giovanili: 3 arresti e 8 denunce

movida violenta

Servizio straordinario dei carabinieri nel weekend contro bande giovanili e disagio urbano: 3 arresti, 8 denunce, 8 giovani segnalati per droga e 140 persone identificate

I carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere, con il supporto dei militari del 6° Battaglione “Toscana” e dell’8° Reggimento “Lazio”, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nel fine settimana, nel quartiere Trastevere, finalizzato alla prevenzione e al contrasto del fenomeno delle bande giovanili e del disagio urbano. Il bilancio dell’attività è di 3 persone arrestate e 8 denunciate alla procura. Il servizio è stato svolto seguendo le linee strategiche indicate dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel dettaglio i carabinieri hanno rintracciato e portato in carcere un 56enne somalo, in esecuzione di un provvedimento di ripristino dell’ordine di carcerazione emesso dalla procura presso il tribunale di Messina, dovendo scontare la pena di 6 mesi e 27 giorni di reclusione per reati di resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e porto abusivo di armi. Poco dopo, i militari hanno fermato un 28enne tunisino sorpreso su Ponte Sisto mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente. L’uomo, che ha opposto resistenza spintonando i militari, è stato trovato in possesso di 155 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. In piazza di Santa Maria in Trastevere presso un bar, i carabinieri hanno arrestato un 59enne, originario della provincia di Napoli, perché aveva colpito un cameriere con un’asta metallica per farsi consegnare l’incasso.

Denunciati dai carabinieri due giovani, per rapina in concorso e lesioni personali ai danni di due coetanei in piazza San Giovanni della Malva; un 23enne egiziano sorpreso in piazza Gioacchino Belli in possesso di un coltello a serramanico, denunciato anche per resistenza e rifiuto di fornire le proprie generalità; un cittadino salvadoregno, sorpreso e denunciato dai carabinieri, per inosservanza dell’ordine di espulsione; stessa sorte per un 63enne pakistano, per aver bloccato le porte di un autobus, interrompendo il pubblico servizio; un minore tunisino trovato in possesso di una tessera sanitaria risultata rubata; denunciato anche un 35enne romano per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale all’interno di un locale di viale Trastevere; un 30enne tunisino sorpreso a cedere hashish su Ponte Sisto. Nell’ambito dello stesso servizio, i carabinieri della compagnia di Roma Trastevere hanno segnalato alla prefettura 8 giovani per uso personale di sostanze stupefacenti, sequestrando complessivamente oltre 20 grammi di hashish e circa 1,12 grammi di cocaina. In totale sono state identificate 140 persone e controllati 5 veicoli, elevando sanzioni al codice della strada e contestando violazioni ai regolamenti di polizia urbana.