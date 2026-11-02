Roma, ancora bombe nella Capitale. Esplosioni a Casal Bruciato e Tor Bella Monaca: si indaga sulla “regia”

Nella periferia est di Roma continuano a scoppiare le bombe carta. Questa notte sono state due le esplosioni registrate fra i quartieri di Tor Bella Monaca e Casal Bruciato. A finire nel mirino sono stati gli ingressi di due palazzi: oltre i danni alle strutture, tanta è stata la paura fra i residenti che hanno poi dato l’allarme. In questa vicenda non si sono registrati però dei feriti.

I vigili del fuoco, sopraggiunti sui luoghi interessati, hanno effettuato i controlli provvedendo alla messa in sicurezza degli edifici. Sul posto sono intervenuti anche gli investigatori del commissariato Casilino Nuovo e gli specialisti della polizia scientifica, impegnati nei rilievi per raccogliere elementi utili a fare luce sulla questione.

La vicinanza temporale dei due boati ha acceso l’attenzione per cercare di capire se siano collegati e se dietro vi sia una unica regia. Specie dopo la lunga scia di attacchi che da mesi spaventano la Capitale. Finora il bilancio è di 17 ordigni rudimentali piazzati davanti condomini, attività commerciali, autorimesse e altri esercizi. Sintomo di dissidi fra le varie anime della mala romana?

Su questo cercano una quadra da tempo gli organi preposti, perché molti dei bersagli sono stati attività o luoghi collegati a nomi già noti alle forze dell’ordine.

Per esempio, lo scorso 3 ottobre una bomba ha colpito l’autonoleggio Costantino Rent Cars, dei fratelli Emanuele e Alessio, sfuggiti nel 2021 a un agguato a colpi di pistola mentre erano al Roxy Bar, a pochi passi da una sala scommesse colpita da un ordigno il 2 ottobre. A ordinare l’esecuzione, secondo gli investigatori, fu Giuseppe Molisso. Pochi giorni dopo un altro ordigno era stato indirizzato contro il concessionario Gold Car a Centocelle, di Samuel Calì, famiglia che secondo gli investigatori avrebbe legami con i Costantino. Tanti altri gli episodi. Il quadro continua a infittirsi a colpi di boati nel cuore della notte.