Pier Paolo Pasolini, si torna a indagare: l’esposto e il nuovo testimone

dopo 51 anni

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo alla luce della documentazione depositata dall’avvocato Stefano Maccioni

La Procura di Roma ha aperto un nuovo fascicolo di indagine sulla morte di Pier Paolo Pasolini avvenuta il 2 novembre 1975 a Ostia. Il procedimento, affidato alla sostituta Silvia Santucci, è stato aperto alla luce di un esposto depositato a piazzale Clodio le scorse settimane dall’avvocato Stefano Maccioni che in passato ha assistito uno dei cugini della vittima, Guido Mazzon.

I nuovi elementi

Ci sarebbe un nuovo testimone, mai ascoltato prima, che può aiutare a fare luce sulla morte di PPP. È questo uno degli elementi al vaglio della procura. Maccioni un anno fa aveva presentato una istanza per chiedere la riapertura dell’indagine, con una integrazione depositata lo scorso maggio in cui si chiede di ascoltare un teste mai sentito prima.

Nell’istanza si segnalavano “nuovi elementi emersi anche dalla visione delle immagini fornite dalla Rai del telegiornale dell’epoca, ma soprattutto fondata sulla elaborazione dei dati finora raccolti che devono necessariamente essere letti unitariamente e che conducono ad un’unica conclusione: Giuseppe ‘Pino’ Pelosi non era con certezza da solo la sera dell’omicidio quindi è fondamentale accertare chi fosse con lui quella sera”.

“Non nascondo la mia emozione e soddisfazione per la decisione”, afferma Maccioni. “Come evidenziato oramai da quasi 18 anni la verità giudiziaria che attribuiva la responsabilità esclusiva a Giuseppe Pelosi è stata spazzata via nel corso di questi anni in particolare dai risultati delle prove scientifiche da noi richieste”, si legge nella nota. “La nuova istanza presentata nel mese di novembre 2025 e poi integrata nel mese di maggio 2026 si basa su nuovi elementi raccolti da questa difesa. Confidiamo che la Procura della Repubblica di Roma riesca finalmente, attraverso il sostituto procuratore della Repubblica dott.ssa Silvia Santucci a fornire quelle risposte che da troppi anni stiamo cercando e nel contempo invitiamo tutte quelle persone che fino ad oggi hanno preferito tacere su ciò che sanno a farsi avanti e parlare”, ha aggiunto il legale.