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Assegnazioni per cinque anni di 45 appartamenti Ater Tra i requisiti il reddito o segnalazioni dei servizi sociali. L’assessore Ciacciarelli: «Ora anche i Comuni offrano alloggi»

Una casa per ricominciare, lontano dalla violenza e in condizioni di maggiore sicurezza e autonomia. La Regione mette a disposizione 45 alloggi dell’Ater nel Lazio destinati alle donne vittime di abusi e ai loro figli, in condizioni di disagio economico o segnalati dai servizi competenti. La misura, prevista da una delibera di giunta di dicembre 2025, entra ora nella fase attuativa grazie al reperimento degli appartamenti e alla presentazione dei criteri per l’assegnazione degli immobili. L’iniziativa punta a offrire una risposta concreta alle difficoltà che spesso accompagnano il percorso di uscita dalla violenza, affiancandosi alla rete di supporto esistente.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa ieri hanno preso parte il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, l’assessore regionale alla Casa, Pasquale Ciacciarelli, l’assessore alle Pari opportunità, Simona Baldassarre, e la consigliera regionale e componente della commissione Politiche abitative, Laura Cartaginese. «La nostra intenzione è raddoppiare il numero degli alloggi disponibili il prossimo anno - ha commentato Ciacciarelli - Abbiamo già erogato contributi a fondo perduto, ma anche i Comuni devono fare la loro parte. Roma, al momento, non ci ha ancora comunicato se e quanti alloggi metterà a disposizione».

Per il momento, fanno sapere dall’assessorato, i cinque reperiti dall’Ater nella Capitale sono già stati tutti assegnati. Si trovano a Castel Giubileo, Primavalle, Torrevecchia e Quarticciolo. «L’autonomia e l’indipendenza economica delle donne possono rappresentare un fattore decisivo per sottrarsi alle aggressioni e alle situazioni di violenza», ha ricordato l’assessore Baldassarre. Sono tre le categorie di donne beneficiarie individuate dalla Regione: la prima riguarda chi ha un reddito fino a 27.189,19 euro, pari alla prima fascia per l’accesso all’edilizia agevolata.

La seconda categoria riguarda donne che hanno seguito un percorso di protezione presso un Centro antiviolenza o una Casa rifugio del territorio regionale e che continuano a incontrare difficoltà nel conseguimento dell’indipendenza abitativa. La terza comprende le donne provenienti da situazioni di violenza, certificate attraverso una relazione dei servizi competenti, tra cui Centri antiviolenza, Servizi sociali comunali e pronto soccorso ospedalieri. Gli alloggi saranno assegnati per un massimo di cinque anni, con possibile proroga per altri cinque.Riproduzione riservata