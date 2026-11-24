Lo studio

È negativa la differenza tra affitti incassati e pagati. Capitale staccata da Milano e Firenze. Secondo il Centro ricerca sugli enti pubblici serve maggiore trasparenza sull’uso del patrimonio

C’è un «gap» profondo nella gestione degli immobili pubblici tra il Comune di Roma e, ad esempio, quello di Milano. Lo evidenzia il Centro di ricerca sugli enti pubblici (Rep), che confrontando i dati del portale Siope della Ragioneria dello Stato ha concluso che, nel 2025, mentre il capoluogo lombardo ha registrato un saldo positivo nel confronto tra gli affitti incassati e quelli sostenuti, la Capitale ha chiuso con il segno meno davanti. Un paragone che, vista la differenza di dimensioni tra le due città, è possibile fare solo in rapporto alla popolazione. Quindi, tenendo conto della media nazionale di 6,6 euro pro capite, il Rep ha stilato una classifica guidata appunto da Milano, «con circa 95 euro per abitante, seguita da Firenze con 68 euro. All’opposto, Roma registra un saldo negativo di 16 euro pro capite, mentre Isernia e Vibo Valentia si attestano rispettivamente a -25 e -24 euro».

Milano, insomma, dagli immobili comunali ci guadagna, Roma ci perde. Secondo il Rep la chiave che può spiegare i risultati va cercata nella confusione che regna negli uffici pubblici - e Roma Capitale ne è storicamente un esempio - quando si tratta di reperire informazioni sul patrimonio immobiliare. «Prima ancora di individuare nuove risorse - continua il Centro di ricerca - è fondamentale conoscere gli immobili disponibili, verificarne lo stato e comprendere come vengono utilizzati, così da individuare possibili margini di valorizzazione». Questo perché «un saldo negativo, ad esempio, può dipendere dalla concessione gratuita di immobili per scopi sociali o dalla necessità di affittare sedi alternative. È però essenziale che queste scelte siano trasparenti e verificabili», ha puntualizzato Paola Caporossi, co-fondatrice del Centro Rep.

Al momento insomma su questo non c’è certezza, anche se è proprio la spiegazione data dal Campidoglio per giustificare gli scarsi incassi dalla gestione del patrimonio. Una coincidenza temporale ha fatto sì poi che solo pochi giorni, fa, in Assemblea capitolina, il sindaco Roberto Gualtieri abbia annunciato l’investimento di 400 milioni nel Bilancio 2027-2029 per aumentare di 2.800 alloggi lo stock di case popolari comunali. Non solo, il sindaco ha rivendicato le acquisizioni da enti come l’Inps e l’Enasarco (in questo caso il piano vale 250 milioni). Tuttavia secondo il Centro di ricerca - che fa riferimento anche al Piano casa nazionale - bisognerebbe prima rimettere ordine nel patrimonio esistente, capire quanti immobili sarebbero disponibili (nel Lazio ad esempio Rep stima un 6% di spazi inutilizzati o inutilizzabili) prima di spendere ancora per comprarne di nuovi. Negli ultimi anni peraltro l’assessorato capitolino al Patrimonio ha rivendicato miglioramenti rispetto al passato. È stato infatti lanciato un censimento per far confluire i dati di tutti gli immobili nel portale online «Atlante», però la strada pare ancora lunga.

Ma quanto incassa Roma Capitale dagli affitti e quanto spende, al contrario, per pagare le locazioni? Secondo il Siope nel 2025 sono stati incassati oltre 20,4 milioni mentre l’esborso ha superato i 65. La voce più alta è però quella dei proventi dalle concessioni: circa 295 milioni incassati, in un quadro gestionale complessivo ancora piuttosto criptico.