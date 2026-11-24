A Ostia

La rottura della conduttura in via Caselli. Chiuse tre stazioni

Fuga di gas, linea Metromare bloccata e sei palazzine evacuate. È successo ieri a Ostia dove intorno alle 12 una fuga di gas dalla sede stradale di via Alessandro Piola Caselli ha costretto i vigili del fuoco ad evacuare sei palazzine e a sospendere il servizio ferroviario della Metromare con l’evacuazione delle stazioni Lido Nord, Lido Centro e Ostia Antica.

Il blocco della linea ferroviaria che ha messo ko la mobilità del quadrante a causa della sospensione del servizio ferroviario tra le stazioni di Acilia e Cristoforo Colombo.

Lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Ostia, supportati dalle squadre provenienti dalla sede della Pisana, dagli specialisti del nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), per le operazioni di verifica e bonifica dell’area, compreso l’allontanamento a scopo precauzionale di tutti i residenti degli edifici vicini al punto della fuoriuscita di gas.

In campo anche gli agenti del X Gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale, che hanno chiuso temporaneamente le attività commerciali nel tratto compreso tra via Capo dell’Argentiera e via Capo Spartivento. Particolare attenzione è stata riservata dagli agenti alle persone fragili residenti negli immobili evacuati, per le quali sono state attivate procedure specifiche di assistenza e accoglienza.

Presente anche personale Italgas che ha fatto sapere che il danneggiamento è stato «causato da un’azienda terza, estranea al gruppo, che stava operando sulla rete elettrica».

Le squadre di pronto intervento sono così arrivate per mettere in sicurezza l’area e procedere alla riparazione della tubazione.

Pesanti le ripercussioni sui trasporti, in particolare per i pendolari nonostante il servizio ferroviario sia rimasto «attivo almeno nel tratto dalla stazione di Acilia a quella di Roma Porta San Paolo», ha reso noto Astral Spa.

Per limitare i disagi ai viaggiatori, Cotral ha attivato bus sostitutivi lungo il tratto interrotto della Matromare. Una giornata nera per i pendolari del Lazio, già alle prese con un’altra emergenza ferroviaria: dalle 12.15, infatti, era scattato lo stop anche sulla Roma-Napoli via Formia, tra Cisterna e Campoleone, per consentire gli accertamenti dell’autorità giudiziaria dopo l’investimento di una persona. Due interruzioni distinte, caratterizzate da ritardi, deviazioni e collegamenti in tilt.