Il caso Sapienza

Il “testamento” dello studente de La Sapienza di 58 anni deceduto lunedì: “Senza idee, pensano solo a serate dj, spinelli e alcol”

«Alessandro vive. Assassini». Lo hanno scritto su tutti i muri e pure su quelli di DiSCo Lazio i militanti dei collettivi che hanno fatto irruzione martedì negli uffici dell’ente regionale per il diritto allo studio. Un raid distruttivo dettato da una rabbia ingiustificata e un’appropriazione «indebita», quella del nome di Alessandro Ingusci. Perché quegli stessi ragazzi lo avevano profondamente deluso.

Il suo diario digitale, su LinkedIn, è il suo testamento e noi lo pubblichiamo integralmente (in questa stessa pagina, più in basso, ndr). È il pensiero di uno studente 58enne con una forte, sincera motivazione politica, una visione leale affogata purtroppo in una marea di «fancazzisti» di sinistra. «Ale» racconta il primo giorno di università, così importante da dire ai medici di non operarlo dopo l’infarto che lo aveva portato al Santo Spirito: il suo timore era che l’intervento gli avrebbe fatto perdere la lezione a Fisica, facoltà a cui era iscritto al primo anno. I «giovani – scrive – dopo tante belle parole e speranze disattese, non hanno trovato alcuna soluzione né al mio problema né a quello che loro stessi si erano prefissati».

Il 24 ottobre, dopo la notizia dello scioglimento del presidio, parla di un ambiente «pieno di retorica» con «l’inconsapevolezza dell’essere manipolati dalla politica», descrivendo «discorsi incentrati sul trovare un dj per fare casino, alcol e “spinelli”» e di sterile «odio verso polizia e istituzioni».

Ingusci è morto lunedì nella sua tenda nel campus davanti alla statua della Minerva, in attesa di un alloggio da DiSCo Lazio che forse sarebbe arrivato di lì a pochi giorni. E loro, come ha ricordato bene su questa stessa pagina l’altro ieri Francesco Storace, ne hanno subito approfittato come «sciacalli senza anima», saltando sul suo cadavere e sul carro della più becera strumentalizzazione.

Di Alessandro Ingusci

(testo pubblicato su LinkedIn il 24 ottobre)

Il mio soggiorno presso il presidio studentesco sulla questione abitativa istituito presso l’università Sapienza di Roma finisce oggi (24 ottobre, ndr). Questo perché i “giovani”, i “ragazzi” hanno deciso di smontarlo chiudendo cosi la loro presenza all’università.

Dopo tante belle parole, promesse, e speranze tutte disattese alla fine ciò che resta è l’incapacità di creare una politica che sappia dare concretezza e un seguito ai vari slogan che di fatto non hanno trovato alcuna soluzione né al mio problema né a quello che loro stessi si erano prefissato.

Con loro ho partecipato a tante “riunioni”, “assemblee” fornendo e mettendo a disposizione oltre 40 anni di esperienza nel mondo della comunicazione compreso tutto il mio know how di vita personale tra politica, contestazioni in difesa dei diritti sul lavoro, civili e umani. D’altra parte ho trovato un mondo rigido, chiuso, benché si definisse aperto, pieno di retorica propenso a sventolare soltanto alcuni vessilli fondati sull’inconsapevolezza dell’essere manipolati e inconsapevolmente teleguidati da una politica che ha la forza, l’esperienza e la capacità di usarli - se non proprio abusarne - per scopi propagandistici al solo scopo di cavalcare un’onda diffusa di un dissenso che anche se generalizzato è pur sempre bisognoso di ottenere soluzioni concrete. Quello che invece ho visto e sentito nelle varie assemblee a cui ho partecipato sono stati discorsi vaghi per lo più incentrati sul trovare un dj per fare “caciara” o bozze di ragionamenti che finivano ogni volta per schiantarsi contro traguardi irraggiungibili per nulla rivoluzionari o innovativi, ma perché erano o erano stati sentieri inconcludenti di tante e tante altrettante battaglie altrettanto inconcludenti.

Di slogan ne ho sentiti tanti, tutti divisivi e tutti incentrati ad esprimere un odio verso la polizia, le forze dell’ordine e le istituzioni in generale ma mai uno slogan che proponesse una visione compatta, programmatica e pragmatica che potesse fungere come una soluzione che pretendere di essere ascoltata. Più che fiumi di parole ho visto litri di alcol, anziché vedere pennelli per scrivere manifesti di proteste ho visto spinelli, anziché vedere collette o raccolte di fondi per finanziare il movimento per sostenerlo dal punto di vista politico ho visto fare collette per acquistare birre “Peroni” e mangiare cibi in scatola producendo così altrettanta spazzatura, mai differenziata.

Bella gioventù sì, ma probabilmente una gioventù che non desidera essere più padrona di sé stessa ma subalterna a un potere politico, di essere forte pregando di non renderli quanto meno schiavi.

A me resta ora il proseguire la mia lotta personale puntando i piedi ben saldi per terra camminando a piè pari verso una risoluta soluzione di un mondo di cui non comprendo più la logica.