Don Coluccia accerchiato e minacciato da pusher stranieri, paura al Quarticciolo. Con lui Andrea Stroppa

Alla passeggiata per le legalità minacce e insulti, anche in arabo. Denunciati tre tunisini

Accerchiato e minacciato, in arabo e in italiano, il prete simbolo della legalità e della lotta al degrado don Antonio Coluccia. È successo al Quarticciolo a Roma. Il prete antispaccio, che è sotto scorta, è stato accerchiato da un gruppo di persone, tra le quali diversi nordafricani, che lo ha minacciato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Tre cittadini tunisini, secondo quanto si apprende, sono stati denunciati.

A mettere in atto quella che è senza dubbio un’aggressione e un’intimidazione sono pusher italiani e nordafricani nella piazza di spaccio del quartiere della periferie est, sulla Prenestina, che il governo da tempo è deciso a bonificare da criminalità e illegalità con un avviato progetto di riqualificazione.

Insieme a Don Coluccia nella “passeggiata per la legalità” c’era anche Andrea Stroppa, referente in Italia di Elon Musk. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che proprio ieri avevano svolto un servizio di controllo nel quartiere.

“Tutta la mia solidarietà e il mio sostegno al grande don Antonio Coluccia, ancora una volta minacciato e insultato”, ha scritto su X il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, “intimidazioni vergognose e inaccettabili contro un prete coraggioso, da anni in prima linea contro droga e criminalità. Forza don Antonio, siamo con te”.

“Piena solidarietà e vicinanza a DonAntonio Coluccia per le vili intimidazioni e le minacce”, Lo scrive sui social il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.“Chi ogni giorno si batte con coraggio per affermare la legalità e sottrarre i territori al controllo della criminalità, non dovrà mai sentirsi solo- aggiunge Lollobrigida- Lo Stato c’èe non arretrerà di fronte a chi pensa di imporre paura e violenza”.

“Totale solidarietà a don Coluccia. Porta nelle periferie vita e speranza. E orrendi criminali lo minacciano e lo aggrediscono”, dichiara il presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato ed esponente di Forza Italia Maurizio Gasparri: “Siamo e saremo con lui contro droghe e illegalità”.