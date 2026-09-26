Colli Aniene, appartamento all’ottavo piano va a fuoco: una vittima

Tragedia a Colli Aniene, quartiere della periferia est. Una persona è morta nell’incendio divampato questa mattina in un appartamento di via Efisio Orano. Il rogo si è sviluppato all’ottavo e ultimo piano di una palazzina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Roma con le squadre 10A e 21A, due autoscale, un’autobotte, il capo turno provinciale e il funzionario di guardia. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Prima della scoperta della vittima, tra i vicini era scattata l’apprensione per le sorti dell’inquilino dell’appartamento. Si tratta di un uomo di una cinquantina di anni che viveva da solo. Nessuno riusciva a contattarlo e non rispondeva al telefono. Una testimone aveva inoltre notato la sua auto parcheggiata.

Nel frattempo, il fumo aveva invaso le scale del palazzo. «Mi ha avvertita mia sorella dicendo che al piano di sopra c’era un incendio», ha raccontato all’Adnkronos una donna che abita al settimo piano. La testimone ha chiamato i vigili del fuoco e ha fatto uscire i condomini. «Lì abitano diverse persone anziane con disabilità. Ho portato giù mia madre e allertato tutti i condomini nella scala e siamo usciti».

Una volta domato quasi completamente il rogo, i vigili del fuoco hanno trovato nell’appartamento il corpo senza vita dell’uomo.