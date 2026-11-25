idoli sinistri

Il post del ricercatore considerato la mente dei canali del “Movimento 17 ottobre”

Youssef Siher sembra avere già imboccato la strada della politica. Il ricercatore finito al centro dell’inchiesta milanese sul “Movimento 17 ottobre” torna a parlare sui social con toni e argomenti che vanno ben oltre la vicenda giudiziaria che lo ha riguardato. Un intervento articolato, una precisa impostazione ideologica e un messaggio che sembra rivolgersi non soltanto ai suoi follower, ma a un pubblico politico ben più ampio. Del resto, l’ipotesi di un suo ingresso nell’agone elettorale è stata già avanzata da Mimmo Lucano, eurodeputato di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha auspicato una sua candidatura alle prossime elezioni.

Nel suo “comizio” in forma di post social il 30enne di origini marocchine argomenta: “In un contesto in cui gli abusi di potere da parte delle forze dell’ordine non sono rari e la profilazione razziale è una realtà tristemente documentata, la paura di essere fermato, perquisito e addirittura maltrattato, non per ciò che si è commesso ma per ciò che si è, è un’esperienza quotidiana per molte persone”.

Su Instagram il ricercatore fermato il 24 ottobre dalla Procura di Milano per essere stato la mente dietro i canali del “Movimento 17 ottobre” e poi rimesso in libertà, prende come esempio il caso di Ramy Elgaml. “Come molti altri giovani razzializzati aveva motivo di temere un controllo da parte della polizia”, scrive ripubblicando un testo che, spiega, aveva scritto circa due anni fa sul caso del giovane morto al Corvetto, a Milano, dopo un inseguimento da parte dei carabinieri.

“È fondamentale evidenziare inoltre che il dibattito su questi temi non dovrebbe essere confinato alla mera difesa dei più deboli. Le realtà politiche e sociali che si impegnano nella lotta contro il razzismo e le disuguaglianze non devono cadere nel tranello di una politica che si nutre della divisione. La riflessione sul trattamento delle comunità razzializzate da parte della società civile si deve configurare e articolare in una critica profonda alle dinamiche e strutture di potere”, aggiunge.

Secondo Siher, “la concezione di ‘salvare’ le comunità razzializzate è intrinsecamente paternalista e affonda le sue radici in una logica coloniale per cui i popoli ‘altri’ sono incapaci di governare il proprio destino. Questa visione - aggiunge - continua ad alimentare una narrazione che riduce le comunità razzializzate a oggetti su cui intervenire e da assistere, anziché riconoscerne il ruolo di soggetti attivi del cambiamento”. Post che segue quello di ieri, più breve e incentrato sullo slogan “Resistenza fino alla liberazione”. Insomma, pronto per le liste della sinistra.