rispunta sui social

Riecco Youssef Siher, il trentenne di origine marocchina considerato dai magistrati milanesi la mente del Movimento 17 ottobre. “Ringraziamo tutte e tutti per il supporto e la solidarietà. La repressione non ci ferma e la nostra lotta continua contro l’oppressione. Non molliamo un millimetro”, l’amministratore della chat Telegram del Movimento 17 ottobre, nel primo post pubblicato sulla sua pagina Instagram dopo la scarcerazione.

Siher era stato arrestato con l’accusa di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e violenza organizzata in manifestazioni pubbliche. È stato poi scarcerato dopo la decisione del gip di Milano di non convalidare il fermo e respingere la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dalla Procura.

“Resistenza fino alla liberazione” è la scritta su fondo nero che accompagna il post nella grafica pubblicata su Instagram.

Nel contenuto pubblicato in rete risulta taggata anche la moglie del ricercatore attivo tra i Giovani palestinesi d’Italia, Sagia Hammoud. Entrambi sono sotto inchiesta da parte della procura di Milano.