campo largo

Ama tassare, sostiene il reddito di cittadinanza, crede nel politicamente corretto ma soprattutto d’aver sempre ragione

Di sicuro c’è che stanno pensando di mettere (se tornassero al governo) una bella tassa patrimoniale. Quando si dice che il campo largo, il cui cantiere per arrivare ad un’alleanza politica in vista delle prossime elezioni del 2027 è in corso, non ha ancora un programma definito si dice una cosa imprecisa. Una punto fermo nel programma c’è ed è la tassa patrimoniale. Sì, d’accordo, devono ancora mettersi d’accordo sulla soglia da cui farla scattare, con AvS che dice da 5 milioni e 400mi la euro in su mentre il Partito democratico di Elly Schlein parla dai 100 milioni in avanti, ma vedrete che l’asticella la troveranno perché sul tassare son d’accordo.

A scanso di equivoci nei giorni scorsi la leader del Pd Elly Schlein è andata in Francia, per partecipare al primo vertice contro l’oligarchia internazionale, un appuntamento dove erano presenti figure come gli economisti Gabriel Zucman - che ha dato il suo nome alla proposta di una tassa sugli ultraricchi - e Thomas Piketty.

Ed a proposito di Zucman, proprio Elly Schlein da Parigi ha fatto sapere la sua posizione e quella del Pd: «Noi appoggiamo la proposta di Zucman, è quella che stiamo portando anche al tavolo della discussione coni nostri alleati progressisti. La proposta funziona così: una tassazione minima del 2% su chi ha più di 100 milioni di euro».

Per provare a guardare da vicino il conformismo di sinistra e di certe proposte politiche tocca partire proprio da qui, dall’eterno ritorno delle tasse. Anni fa, anche se sembra trascorso un secolo tale è la velocità dei tempi che viviamo, proprio dalla sinistra e inp articolare da Rifondazione comunista arrivò uno slogan che era già un programma in sé: «Anche i ricchi piangano». Sul manifesto, oltre al claim, campeggiava l’immagine di una grande barca su un mare azzurro. Con sotto una ulteriore spiega: «Rispettare il programma, difendere i più deboli».

E pensare che nei giorni scorsi un economista italiano, Carlo Cottarelli, ha provato a spiegare in un articolo sul «Corriere della Sera» con tre solide ragioni perché la patrimoniale non è affatto una buona idea. Primo problema -annota Cottarelli - «è che si tassa due volte lo stesso reddito. La ricchezza è frutto di un risparmio che deriva da un reddito che è già stato tassato. Perché tassarlo ancora? Perché penalizzare chi ha risparmiato e tassare il risparmio, come farebbe una patrimoniale (...)».

Il secondo problema «è che una patrimoniale finirebbe per scoraggiare il risparmio e quindi le risorse per finanziare gli investimenti. Trattandosi di una imposta annuale, ridurrebbe la futura propensione al risparmio delle famiglie italiane. Ora, una volta il debito familiare era visto quasi come un peccato.

Siamo usciti da quel mondo, ma passare a uno in cui il risparmio viene punito come fosse una colpa mi sembra eccessivo».

Infine, il terzo problema «è che una patrimoniale verrebbe erosa da fenomeni di elusione. Questo problema è particolarmente serio - spiega Cottarelli - per le proposte che colpiscono i super ricchi. Figuriamoci se chi ha una ricchezza superiore ai 100 milioni non troverebbe il modo di nasconderla in qualche parte del mondo!».

Nonostante Carlo Cottarelli sia stato in passato anche un parlamentare eletto con il centrosinistra, nel campo largo non gli danno ascolto. E qui emerge- evidente - un altro luogo comune del conformismo di sinistra: che per far stare bene chi ha di meno è necessario che «pianga», o meglio ancora che paghi sempre di più, chi è considerato ricco. Per carità, nessuno vuol negare che una tassazione progressiva-in misuraperò ragionevole-sia una forma di equità, ma questa già c’è ed è prevista pure dalla Costituzione italiana. Quello che non va invece è ciò che spesso dai progressisti non viene considerato: ovvero che per far stare meglio chi aha dimeno occorre aumentare la produttività, la ricchezza di un Paese e con essa i posti di lavoro e non certo aumentare le tasse.

Già il lavoro, e qui si aggancia un altro mito, questo più contemporaneo e meno antico delle tasse, che è il reddito di cittadinanza.

Trattasi alla fine, al di là della questione nominalistica, di un sostegno pubblico. Perché nel conformismo di sinistra lo Stato, sempre lui, resta alla fine centrale nonostante la storia, passata e recente, abbia già ampiamente messo in luce tutti i limiti dello statalismo. Più tasse (con la patrimoniale) allo Stato, più sovvenzioni (con il reddito di cittadinanza) dalla Stato e l’elenco potrebbe continuare a lungo.

Ovviamente nella visione del mondo progressista, poi, ci sono anche altri capisaldi al di fuori dell’economia. Uno di quelli più presenti negli ultimi anni è stata l’ideologia del politicamente corretto, unita alla cancel culture (la cultura della cancellazione di alcuni simboli storici occidentali, come ad esempio le statue di Cristoforo Colombo negli Usa ). Dalpunto di vista culturale il politicamente corretto si è rivelato un conformismo molto potente. E molto spesso intollerante, non certo liberale.

A questo proposito è interessante citare una intervista fatta da Aldo Cazzullo all’attore e regista Checco Zalone, per il «Corriere della Sera», sul finire del 2019.

A proposito del conformismo dilagante del politicamente corretto, Zalone annotava: «Purtroppo non si può dire più nulla. Se riproponessi certe imitazioni di dieci anni fa mi arresterebbero». E ancora: «L’unica cosa atroce qui è la psicosi del politicamente corretto. C’è sempre qualche comunità, o qualche gruppo di interesse, che si offende». I soliti conformisti.