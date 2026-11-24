Scuola

Educazione al rispetto in quasi il 90% delle scuole superiori

“Ho dedicato questo anno scolastico al rispetto e ho voluto definire questa mia presenza oggi con uno slogan, che ritengo abbia un grande valore educativo ‘Un no è un no’ e non è soltanto educare al rispetto della volontà della donna, ma educare i nostri giovani al senso del limite e quindi credo che sia molto importante approfondire queste tematiche e formare i docenti all’educazione al rispetto, a relazioni corrette e al contrasto alla violenza di genere. Per la prima volta nella storia della nostra scuola abbiamo voluto inserire all’interno delle nuove Linee guida sull’educazione civica come obiettivi obbligatori di apprendimento l’educazione al rispetto, a relazioni corrette, all’empatia affettiva relazionale, al contrasto alla violenza di genere. Abbiamo rilanciato questi punti nelle Nuove indicazioni nazionali del primo e secondo ciclo e abbiamo finanziato le attività di Indire, per quanto riguarda la formazione dei docenti a questa educazione”. Lo ha detto Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito in video collegamento al convegno Indire su ‘La scuola per la parità e il rispetto: esperienze, ricerche e prospettive’.

“Credo fortemente che la scuola debba svolgere un ruolo importante non soltanto dal punto di vista dell’istruzione ma anche dell’educazione, anzi delle ‘educazioni’ e non è un caso che queste educazioni si siano moltiplicate il rispetto del codice della strada, educazione alimentare, educazione al contrasto nei confronti delle dipendenze, l’uso corretto dello smartphone, del digitale, dell’intelligenza artificiale. L’educazione che certamente viene prima di tutte, - ha continuato Valditara - perché sta a fondamento di tutte è proprio l’educazione al rispetto. Da questo punto di vista mi fa molto piacere che siano 4mila le scuole che sono già state coinvolte da Indire e che sono decine di migliaia i docenti che sono stati coinvolti sempre da Indire, e che questa riflessione coinvolgerà innanzitutto i nostri studenti che dovranno essere gli autentici protagonisti. Noi abbiamo inserito appositamente questo passaggio nelle Indicazioni nazionali e nelle Nuove linee guida sull’educazione civica, un passaggio la cui importanza ci viene dalla testimonianza della pedagogia e psicologia più recente e cioè l’importanza del così detto ‘peer tutoring’, educazione tra pari. Il protagonismo dei giovani che dovranno sempre più discutere e confrontare i loro problemi relazionali e il docente che dovrà in qualche modo dirigere, mediare, coordinare questi confronti all’interno delle classi. Penso che questo sia un modo moderno per valorizzare la soggettività degli studenti e sia anche un modo per risolvere quello che è un grande tema della centralità della persona umana all’interno della scuola costituzionale e quindi del grande valore costituzionale del rispetto”.

“Da un censimento che abbiamo avviato lo scorso anno scolastico ha dimostrato di aver già iniziato a rispondere molto bene: quasi il 90% delle scuole superiori hanno avviato questi corsi all’educazione al rispetto, e nel 97% dei casi, fra l’altro, si tratta di percorsi che sono di tipo curriculare, anche questo credo sia importante da sottolineare perché è la testimonianza concreta di come la scuola stia rispondendo monto bene. E vorrei ricordare che il tema del rispetto è stato protagonista nell’esame di maturità di due anni fa ed è stato il più gettonato nella scelta degli studenti e questo significa come sia il tema della nostra scuola. Ho voluto che cadesse proprio oggi questa iniziativa, a pochi giorni dal 25 novembre, giornata internazionale dedicata al contrasto alla violenza contro le donne. Credo che questa iniziativa rappresenti una testimonianza concreta di come noi dobbiamo impegnarci al rispetto della persona, e soprattutto di ogni donna, a prescindere dalle sue caratteristiche”, ha concluso Valditara.