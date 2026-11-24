Consiglio europeo straordinario

Costa ha inviato ai leader la lettera sul vertice straordinario del 26 e 27 novembre, dedicato al Quadro finanziario pluriennale e al finanziamento dell’Ucraina per il 2027

“La nostra riunione straordinaria del Consiglio europeo del 26 e 27 novembre 2026 sarà incentrata sul prossimo Quadro finanziario pluriennale (Qfp) e sul finanziamento dell’Ucraina per il 2027. Per quanto riguarda il Qfp, è arrivato il momento di raggiungere un accordo”. Lo scrive il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa nella lettera inviata ai capi di Stato e di governo in vista del vertice straordinario di giovedì e venerdì. “In vista della riunione - sottolinea -, ho presentato una proposta complessiva, che spero vorrete esaminare in uno spirito di compromesso. Abbiamo tutti, collettivamente, la responsabilità di trovare un accordo equilibrato che consenta all’Unione europea di affrontare le sfide future: rafforzare la propria competitività, consolidare la sicurezza e la difesa e proiettare l’Europa sulla scena internazionale, preservando al contempo le politiche che hanno dimostrato il proprio valore. Dovremo farlo mantenendo a livelli ragionevoli i contributi nazionali al bilancio dell’Unione. Un paniere equilibrato di nuove risorse proprie contribuirà al raggiungimento di questo obiettivo”.

Parallelamente ai lavori sul bilancio a lungo termine dell’Unione europea, “dovremo inoltre discutere di come soddisfare, insieme ai nostri partner, le esigenze finanziarie dell’Ucraina per il 2027 e oltre, sulla base della proposta presentata dalla Commissione. Il nostro sostegno all’Ucraina rappresenta anche un investimento nella sicurezza dell’Europa stessa”. Spazio anche “al tema del rinnovo della leadership della Banca centrale europea, con l’obiettivo di giungere a una decisione in tempi utili”. (Segue) “I lavori - spiega Costa - inizieranno giovedì 26 novembre alle ore 10 con un Euro summit in formato inclusivo. Ho invitato la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, e il presidente dell’Eurogruppo, Kyriakos Pierrakakis, a condividere le loro analisi sugli attuali sviluppi economici. Sarà anche l’occasione per ringraziare Christine Lagarde per la guida costante e determinata della Bce esercitata dal novembre 2019 e per il suo impegno costante a favore del progetto europeo. Successivamente, dopo uno scambio di vedute con la presidente del Parlamento europeo, daremo inizio alle discussioni sul Qfp e sul finanziamento dell’Ucraina, con l’obiettivo di raggiungere un accordo in tempi utili”.

Costa fa sapere che inizierà “presentando la mia proposta sul QFP, sulla quale i leader avranno l’opportunità di esprimere le proprie valutazioni. Seguirà una pausa dedicata agli incontri bilaterali. Conto di condividere con i leader anche un calendario indicativo, così da garantire una maggiore prevedibilità dei lavori. Infine, torneremo a riunirci a Ventisette e presenterò le mie conclusioni. Prevedo di concludere i lavori venerdì”.