Strategia o difficoltà?

Per uscire dai momenti critici ha alzato la voce, ha allungato a dismisura le risposte e ha replicato a domande con altre domande

Tecnicamente, quella di ieri era «un’audizione libera», ed in effetti lo è stata. Nel senso che Giuseppe Conte si è preso tutte le libertà possibili, e anche qualcuna di più. Libertà di arrabbiarsi, di alzare la voce, di utilizzare espedienti retorici, di battere i pugni sul tavolo per rimarcare certi passaggi piuttosto che altri.

L’ex premier ieri a Palazzo San Macuto ha dato sfoggio di tutte le sue capacità retoriche e “sceniche”, selezionando con cura tempi, modi e “volume” delle sue affermazioni, da politico e avvocato navigato quale in effetti è. A cominciare dalla lunghezza delle risposte; mai evasive in senso stretto, ma spesso talmente prolisse da far perdere all’ascoltatore le tracce di quello era il quesito iniziale: si prende un tema, poi si passa ad un altro, poi si ripassa a quello iniziale, finché ci si dimentica di cosa si stava parlando. Strategia legittima, sia chiaro, e tra le più utilizzate in assoluto. Non a caso il presidente della commissione Covid Marco Lisei ha più volte richiamato ad una maggiore sintesi l’ex premier, anche perché i tempi concessi a maggioranza e opposizione erano “cronometrati”. Una regola che Conte ha usato a suo vantaggio: anche quando sarebbero bastate poche parole per fornire una risposta esaustiva, si è spesso dilungato in dettagli e aneddoti secondari.

Ma questa non è stata l’unica strategia utilizzata dal capo del M5S. Più volte ha ad esempio adottato l’approccio, altrettanto tipico, della “controdomanda”, quella cioè di rispondere a domanda con una domanda. Un altro modo per smuovere le acque, peraltro assai poco ortodosso in un contesto come quello di una commissione parlamentare, in cui l’audito di solito dovrebbe solo rispondere. Ancora, Conte ha utilizzato il tono della voce e la prossemica come un vero e proprio artificio retorico, anche se spesso involontariamente: l’ex premier è sbottato più volte e si è innervosito come raramente avevamo visto, alzando la voce e battendo le mani sul tavolo, nel tentativo di conferire assertività a certi passaggi rispetto ad altri. Con il risultato, però, di apparire più nervoso di quanto ci si sarebbe potuto aspettare, sia verso il presidente Lisei che dopo alcune, specifiche domande.

Agli accessi di nervosismo Conte ha quindi alternato con cura momenti di calma, con toni pacati e più rassicuranti. Per lo più questo è accaduto in quei passaggi in cui c’era da elogiare il lavoro del governo di allora, le misure, i provvedimenti, le decisioni «difficili» e «dolorose». Il tutto mentre di tanto in tanto si rivolgeva ad un presunto pubblico - ovviamente non presente in aula - e «a chi ci sta guardando», cercando di rompere la quarta parete della commissione, come si farebbe in tv o ad un comizio. Ora pacifico, ora nervoso, ora rassicurante, ora polemico, Conte ha dato la sensazione di aver utilizzato tutte le frecce disponibili al proprio arco per districarsi da una situazione per lui tutt’altro che comoda. Eppure sarebbe bastato rispondere alle domande dei commissari come altri auditi prima di lui hanno fatto: normalmente. Riproduzione riservata