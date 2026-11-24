AUDIZIONE IN COMMISSI0NE COVID

Su Di Donna dice di non sapere nulla delle consulenze. Verso la terza audizione

Un’audizione lunga, tesa, complessa, piena di recriminazioni, polemiche, interruzioni e risposte che i commissari di maggioranza hanno definito «prolisse ed evasive». L’atteso secondo atto di Giuseppe Conte in Commissione Covid, andato in scena ieri, è durato oltre otto ore; otto ore in cui l’ex premier si è dovuto districare tra i temi più controversi e bui della gestione della pandemia, dalla maxi commessa per l’acquisto di mascherine dalla Cina alla nomina del Commissario Straordinario Domenico Arcuri, fino ai lockdown e al caso legato all’avvocato Giuseppe Di Donna. E otto ore, alla fine, non sono bastate: la seduta si è sciolta con l’intenzione di programmare a breve una terza audizione, cui Conte si è detto disponibile.

La tensione è salita praticamente da subito, già dopo la prima domanda posta da Galeazzo Bignami (FdI), preceduta da un breve estratto di un’intervista dell’ex premier a La7 risalente alle prime fasi della pandemia, in cui Conte disse che il governo era «pronto, prontissimo» ad affrontare quello che poi sarebbe fatalmente arrivato. Nella sua risposta il leader del M5S attua subito una strategia che utilizzerà più volte durante l’audizione, ovvero quella di rispondere a una domanda con un’altra domanda. Circostanza assai inusuale quando si verifica in una commissione d’inchiesta, in cui solitamente l’audito risponde e i commissari fanno domande. Conte chiede a Bignami: «Perché avete tenuto fuori le Regioni dalle audizioni?», dicendo poi che «quelle parole volevano semplicemente dire che non stavamo con le mani in mano, che c’era un impegno istituzionale da parte del governo nel predisporre quanto possibile». Per poi attuare la seconda strategia che ha caratterizzato la sua testimonianza: tirare dentro l’esecutivo Meloni per criticarlo, in questo caso citando un vecchio video della premier in cui “rassicurava” gli italiani.

Intanto dai suoi banchi l’opposizione rumoreggia e cerca di interrompere, come farà molte volte nel corso della seduta. Nella controreplica, Bignami, citando la formula «plotone di esecuzione» con cui era stata definita la commissione, chiede al premier per quale ragione non abbia querelato il professor Di Donna, avvocato nello stesso studio in cui ha lavorato Conte prima di diventare premier, che secondo il deputato di FdI avrebbe «speso il suo nome (di Conte, ndr)» per ottenere incarichi e commesse. A questo punto il capo grillino alza il tiro: rivolgendosi «a chi ci segue», tira in ballo, come sempre, «i giornali del gruppo Angelucci», colpevoli di averlo «diffamato con centinaia di articoli», insieme ai commissari di FdI, tra cui Bignami, accusato anche lui di «diffamare» e di «nascondersi dietro l’immunità parlamentare» per evitare la querele. Bignami allora lancia la sfida, poi non raccolta: «Dimettiamoci ora tutti e due», propone a Conte, «e vediamoci in tribunale». Qui conte sbotta e alza la voce: «Questa è una boutade! Ma certo che no!», urla rosso in volto, «questa è una pagliacciata a cui io non mi presto. Dovrei dimettermi per cosa?». Interviene il presidente Lisei, ma i commissari di opposizione rumoreggiano talmente tanto che è costretto a sospendere per la prima volta la seduta, che è iniziata da meno di due ore. Alla ripresa, il «caso Di Donna» torna centrale. Conte sostiene di aver già chiarito di «aver interrotto qualunque rapporto dopo la mia elezione a Presidente del Consiglio», di aver lasciato «studio legale e clienti» e di «non sapere nulla sulle attività professionali del professor Di Donna». Attaccando ancora una volta, tanto per cambiare, «gli articoli infamanti degli Angelucci», sostenendo che le parcelle dell’avvocato «non hanno rilievo politico» e che dei presunti affari di Di Donna avrebbe parlato solo l’imprenditore Dario Bianchi della Jc Electronics. «La vicenda», chiosa, «è anche stata chiarita dall’autorità giudiziaria», senza condanne per nessuno, nel corso di alcuni procedimenti. Infine ancora una domanda ai commissari: «Perché non avete convocato Di Donna per chiederlo a lui»?». «Almeno una dozzina di imprenditori sono venuti qui a raccontare sotto giuramento di Donna, altro che uno solo», lo corregge Alice Buonguerrieri (FdI), la quale ricorda anche come i processi non abbiano affatto esaurito la vicenda, specie alla luce «dei tanti nuovi elementi emersi qui in commissione».

Sul tema della nomina di Arcuri a capo della Struttura Commissariale non va meglio. «Perché proprio lui e non per esempio la Consip, che si occupa per contratto di acquisti, per le commesse sulle mascherine», incalza la Buonguerrieri sostenuta da Lisei. Conte alza la voce: «L’ho già detto tante volte. Io non conoscevo Arcuri, l’ho nominato in quanto capo di Invitalia, la struttura più adeguata al compito, anche perché la Consip era stata coinvolta, ma non ha potuto garantire le enormi forniture di mascherine necessarie». Nonostante Consip non potesse agire con la stessa libertà di deroga del Commissario straordinario. Gli animi si scaldano: seduta sospesa di nuovo. A gettare benzina sul fuoco le proteste dell’opposizione, che alla fine fanno sbottare Lisei, il quale, stanco di «minacce ed intimidazioni continue», promette di rivolgersi al presidente del Senato La Russa «per i provvedimenti del caso». In attesa del “terzo round” di Conte, che si preannuncia ancor più cruciale. Riproduzione riservata