Operazione verità

La pista delle stragi va cercata nel dossier mafia-appalti. L’importanza dell’indagine di Caltanissetta

Chi vuole fermare la commissione antimafia? Chi vuole utilizzare la tragica morte di Gianni De Gennaro per gettare ombre sul lavoro che attende il Parlamento con la relazione finale su mafia e appalti? E soprattutto chi ha interesse a isolare il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca? Sono le domande che dovranno trovare rapida risposta. Perché bloccare tutto significherebbe che De Gennaro fa più paura da morto che da vivo.Ma proprio per questo la commissione antimafia, a partire dalla sua coraggiosa presidente Chiara Colosimo, non si deve fermare. Viviamo uno dei momenti in cui la politica proprio non può evitare di scegliere da che parte stare. Ora siamo a quel crocevia. O finalmente la verità sulle stragi di mafia o il buio. La prescrizione. La fuga.

La Colosimo sta facendo quello che nessuno aveva avuto il coraggio di fare: riaprire le carte. Ha chiesto e ottenuto il decreto di perquisizione della Procura di Caltanissetta. Ha detto una frase che è diventata un impegno: «Credo che la verità non si prescriva». E a Caltanissetta c’è un procuratore, Salvatore De Luca, che da quattro anni, con i suoi sostituti, sta rileggendo tutto. Mafia e appalti. Via D’Amelio. I depistaggi. Le carte segretate. I filoni mai approfonditi. Lo vogliono mascariare. Denigrare. Sabotare. Lo attaccano per isolarlo.

E adesso, dopo quel suicidio eccellente, alzano il ditino accusatore per dire «basta, fermiamo tutto».Non si deve fermare proprio nulla.

Paolo Borsellino e Giovanni Falcone - e con loro l’Italia onesta - non meritano l’oblio giudiziario, le omissioni, le reticenze. Chi armò Cosa Nostra deve uscire allo scoperto e pagare le proprie colpe. La commissione antimafia fa il suo dovere e non si spaccia per un tribunale. Esercita semmai il dovere di ascoltare, di acquisire carte, di far parlare i testimoni. E Colosimo lo sta facendo. Va smontata anche un’altra idea strabiliante, secondo la quale De Luca sarebbe un magistrato scomodo. Niente affatto, perché parliamo di un magistrato che fa il magistrato. Semmai, l’altro mistero, quello vero, sta nella pistolettata che De Gennaro si è sparato alla tempia. Da vivo, De Gennaro si poteva difendere. Avrebbe dovuto farlo anche il prossimo primo dicembre, davanti al tribunale del riesame.

Poteva parlare, poteva smentire, poteva dire «non è vero». Poteva essere interrogato, poteva essere anche ascoltato in Commissione. Da morto, non può più parlare. E allora parlano le carte. E sono le carte a fare paura. E quindi conviene chiudere tutto

De Gennaro non era uno qualunque. Era l’uomo che sapeva tutto. Ora è un archivio. Sapeva chi parlava con chi nel ’92. Sapeva come si gestivano i collaboratori di giustizia. Sapeva cosa c’era nel dossier mafia-appalti. Sapeva chi aveva paura che quel dossier uscisse. Da vivo, lo si poteva tenere sotto controllo. Gli si poteva dire: «Stai zitto, ci pensiamo noi». Da morto, non lo controlla più nessuno.

Ed ecco che succede il paradosso: quelli che lo difendevano da vivo, ora che è morto vogliono che si chiuda tutto. «Per rispetto», dicono. «Per pietà», dicono.

No. Il rispetto non è chiudere le carte. Il rispetto è aprirle. Perché se De Gennaro non c’entrava niente, le carte lo dimostreranno. Se De Gennaro c’entrava qualcosa, le carte lo dimostreranno. Finché era vivo, si poteva dire: «Aspettiamo che parli lui». Ora lui non parlerà più. E allora devono parlare le intercettazioni, i verbali, i rapporti dei Ros, le trascrizioni che De Luca ha depositato in Commissione antimafia il 20 ottobre.

E lì dentro ci sono i nomi. Anche nomi di poliziotti. Nomi di chi, secondo gli inquirenti, ha cercato di condizionare i collaboratori di giustizia. Nomi di chi, secondo gli inquirenti, ha cercato di nascondere fatti e documenti. Ecco perché De Gennaro fa più paura da morto che da vivo. Chi vuole seppellire anche la verità è chi era persino ossessionato dalla presunta pista nera. Che proprio De Luca ha negato di fronte all’Antimafia.

Quindi, approfittiano per bloccare tutto. Ma la pista delle stragi va cercata altrove. Si chiama dossier mafia e appalti. È il rapporto del ROS dei Carabinieri del 1991, 956 pagine, voluto da Falcone. Mori e De Donno lo scrivono dopo le denunce di imprenditori taglieggiati. In Sicilia c’era un comitato d’affari. Cosa Nostra, imprenditori e politici si spartivano gli appalti pubblici a rotazione. Con un nome al centro: Angelo Siino, l’imprenditore vicino ai Brusca.

Borsellino su quel dossier ci lavorava. Borsellino lo teneva nella sua borsa. Borsellino lo teneva nella sua agenda rossa. Ecco perché la tesi di Caltanissetta è questa: non è Cosa Nostra da sola che decide di ammazzare Falcone e Borsellino. È Cosa Nostra che si sente minacciata perché Falcone e Borsellino stanno per far saltare il sistema degli appalti. Il sistema che teneva insieme mafia, politica e impresa.

Mafia e appalti non è un’inchiesta su un appalto. È l’inchiesta sul potere in Sicilia.

E l’isolamento di Borsellino, negli ultimi 57 giorni, da Capaci a via D’Amelio, nasce da lì. Perché Borsellino aveva capito che il dossier era stato insabbiato. E voleva riaprirlo.

Per questo serve il lavoro della Commissione Antimafia. Perché la Commissione non deve condannare. Deve raccontare. Deve mettere in fila i fatti. Avanti Colosimo. Avanti Caltanissetta. Avanti la Commissione Antimafia. Non si fermi la ricerca della verità. Non si fermi chi ha il coraggio di cercarla. Il generale Morì, infangato, la cercò e ottenne in tribunale. Senza spararsi.