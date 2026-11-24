Manovra

Restano in gioco, tra le altre, le proposte sulle pensioni e sull’addizionale Ires per le banche

Poco più di 1.700 emendamenti al testo della manovra, il 25% dei 6.600 complessivi, sono stati dichiarati inammissibili dalla Commissione Bilancio della Camera per estraneità di materia o assenza di coperture. Salta il testo presentato da FdI sui marcatori di vernice per identificare i soggetti violenti all’interno delle manifestazioni. “È già stato presentato anche al decreto-legge sui cortei, che sarà discusso nei prossimi giorni in Commissione Giustizia alla Camera: stesso obiettivo, nella sede più naturale”, ribadisce il proponente Alessandro Urzì, capogruppo di FdI in Commissione Affari costituzionali. Dalle opposizioni il segretario di +Europa Riccardo Mari replica: “Che l’emendamento venisse dichiarato inammissibile era scontato. Resta l’impianto repressivo di questa destra al governo, talmente insofferente al dissenso che si inventa qualsiasi cosa pur di intimidire le persone a scendere in piazza”. Mentre per Marco Grimaldi di Avs: “La destra abbia la decenza di non fare ricorsi, non provi a reintrodurre dalla finestra quello che è stato cacciato dalla porta”.

Bocciati anche gli emendamenti alla manovra di FdI, Lega e Forza Italia per innalzare oltre gli 800mila euro la soglia di applicazione della exit tax per i super ricchi che lasciano il Paese. Niente da fare anche per il testo che propone di escludere dallo spalmacrediti del Superbonus i crediti d’imposta già acquisiti nel cassetto fiscale al 31 dicembre 2026, a condizione che fosse stata trasmessa la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Cinque emendamenti sulla rivalutazione delle pensioni, tra maggioranza e opposizioni, sono stati dichiarati inammissibili per problemi di copertura. Restano in gioco, però, altre proposte, tra cui quelle di Forza Italia per la rivalutazione piena fino a sei o sette volte il minimo Inps. Salta il testo di FdI che dispone nel territorio della Regione Campania, per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia sospesa l’esecuzione delle ordinanze di demolizione e di rimessione in pristino adottate dall’autorità amministrativa. Stop anche alla sanatoria paesaggistica proposta dalla Lega per gli interventi realizzati entro il 31 dicembre 2025 in aree vincolate. Dichiarati inammissibili per problemi di copertura finanziaria tutti e cinque gli emendamenti - di maggioranza e opposizioni che proponevano un ulteriore rinvio della plastic tax, della sugar tax o di entrambe.

Valutato inammissibile l’emendamento dalla Lega che chiede di innalzare l’aumento Ires per gli istituti di credito di 6 punti per sostenere l’aumento da 850 milioni ad 1,2 miliardi del fondo per l’uscita pensionistica anticipata da dedicare a quota 64. Resta invece in gioco il raddoppio dell’addizionale Ires sulle banche, da tre a sei punti percentuali. Stop all’estensione della rottamazione agli avvisi di accertamento esecutivi e agli avvisi di addebito dell’Inps. Il testo, presentato dalla Lega, include nella definizione agevolata i debiti affidati alla riscossione entro la fine del 2023 o del 2025. Fuori dal fascicolo delle proposte di modifica il museo Gianni Versace a Reggio Calabria, i fondi per il Parco di Pinocchio e i due giorni di permesso retribuito per la morte dell’animale domestico. Restano in gioco quattro proposte per il bonus alla birra alla spina, il contributo fino a 50 euro per l’igiene orale e l’abolizione della “porno tax”. Il termine per la presentazione dei ricorsi contro le inammissibilità scadrà oggi alle 16, in serata è attesa la comunicazione dell’esito dei procedimenti.