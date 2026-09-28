Suppletive Reggio Calabria, trionfo del centrodestra: Fabio Roscioli eletto alla Camera. Flop Vannacci

Suppletive

È stata del 22,34% (-27,06%) l’affluenza definitiva

È stata del 22,34% (-27,06%) l’affluenza definitiva ai seggi del collegio 05 di Reggio Calabria per le elezioni suppletive della Camera dei deputati. Quattro anni fa, per le elezioni politiche nazionali nel settembre 2022, aveva votato il 49,40% degli aventi diritto. Nel 2022, però, si votò in un solo giorno, mentre in questo caso si è potuto votare anche nella giornata di oggi, lunedì 28 settembre, dalle ore 7 alle 15. Da sottolineare, inoltre, che la percentuale dei votanti viene calcolata sulla base di tutti gli elettori aventi diritto, che sono 345.788, ma tra questi 58.729 - circa il 17% - sono residenti all’estero. Il comune del collegio dove si è votato di più è quello di Laganadi (53,48% nelle due sezioni presenti), quello in cui si è votato di meno è Platì (cinque sezioni), con appena il 4,35%.

“Abbiamo vinto”, “Abbiamo stravinto”. Le prime reazioni sono di Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria, ex parlamentare e segretario calabrese di Forza Italia. Le seconde sono di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di FI. In un post su X, con un breve filmato e il titolo “Vittoria”, Occhiuto e Cannizzaro festeggiano, tra applausi e abbracci, la vittoria alle suppletive per un seggio alla Camera per Fabio Roscioli, presente alla festa assieme, tra gli altri, a Stefania Craxi, Claudio Lotito e Mario Occhiuto.

“L’affermazione netta di Fabio Roscioli è un risultato importante. Eravamo fiduciosi perché in Calabria il centrodestra gode di ottima salute: ci sono un governo regionale che sta dando risposte concrete ai cittadini e un’amministrazione cittadina che ha avviato un percorso serio di buon governo”, dice Stefania Craxi. “Ma nessun risultato va mai dato per acquisito. Ringraziamo quindi i reggini, che ci hanno accordato la loro fiducia, il presidente Roberto Occhiuto e Francesco Cannizzaro per il loro lavoro. Dall’altra parte, abbiamo assistito a episodi di trasformismo che meritano una condanna netta. Ma un dato - sottolinea ancora la capogruppo FI al Senato - è chiaro: il risultato ottenuto da Futuro Nazionale è riconducibile più al consenso in ritirata di Giannetta che non a un presunto ‘effetto Vannacci’ che semplicemente non c’è stato. A Reggio Calabria lo spazio per Futuro nazionale non si è aperto. A Fabio Roscioli vanno quindi le nostre congratulazioni e gli auguri di buon lavoro”.