YOUTREND

Sondaggi, il Pd continua a calare e Vannacci si assesta. Ecco i numeri

di Redazione
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La nuova Supermedia di Youtrend, che include sondaggi realizzati dal 17 al 30 settembre, indica due dati piuttosto rilevanti. Il primo è il proseguo della picchiata del Partito Democratico, sceso a 20,4% con un calo ulteriore del 0,4%. Un record negativo per il Nazareno guidato da Elly Schlein.

Il secondo, invece, è l’assestamento di Futuro Nazionale che si piazza al 7,7% senza subire variazioni. La crescita iniziale dell’ex generale Vannacci, dunque, inizia a subire una piega.

Guadagna 0,2 punti anche Fratelli di Italia, mentre Lega cresce di 0,1 e Forza Italia resta uguale.

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