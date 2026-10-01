Legge elettorale, respinte le pregiudiziali. E spuntano sette voti oltre quelli del centrodestra

Il voto segreto alla Camera sulla legge elettorale è passato stamattina senza sorprese, riuscendo a respingere le pregiudiziali di costituzionalità sollevate dalle opposizioni.

Su un totale di 380 parlamentari, il bilancio è stato di 229 voti contrari e 151 favorevoli. Ciò significa, al netto di 222 deputati del centrodestra, che ci sono 7 voti in più rispetto quelli dei partiti di governo.

A supporto della maggioranza, secondo quanto dichiarato in Aula da Edoardo Ziello, capogruppo di Futuro Nazionale, dovrebbero essere stati gli esponenti del partito di Roberto Vannacci.

“Questa è una legge elettorale che scippa ancora di più la sovranità al popolo ed è per questo ci opporremo nelle sedi opportune - ha detto Ziello -ma non possiamo votare a favore di pregiudiziali ridicole come ridicole sono le argomentazioni proposte in quest’Aula da questa mandria di scappati di casa”.