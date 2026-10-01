Legge elettorale, il primo voto segreto passa senza sorprese: respinte le pregiudiziali

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Il primo voto segreto sulla legge elettorale passa senza sorprese. L’Aula della Camera ha infatti respinto le questioni pregiudiziali delle opposizioni, votate a scrutinio segreto. La maggioranza ha applaudito dopo che il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha dichiarato l’esito della votazione.

Nel dettaglio, con 229 voti contrari e 151 favorevoli l’aula della Camera ha respinto le cinque questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni alla legge elettorale all’esame dell’assemblea di Montecitorio. Al voto segreto hanno quindi partecipato 380 deputati. L’iter della legge elettorale proposta dalle forze di maggioranza prosegue.