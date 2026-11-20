Gli autogol

Dalle tasse alle scuole, gli assist alla premier. La strategia di Giorgia per restare a Palazzo Chigi

1. LA COALIZIONE DELLE TASSE

Basta sfogliare i giornali di questi giorni per avere davanti la mappa degli errori: a sinistra sono cintura nera, ma neanche la destra ne è esente. Proviamo a leggerla con gli strumenti del mio mestiere. Comincio dal centrosinistra, perché il suo errore è più profondo. In comunicazione politica un tema appartiene a chi lo rende riconoscibile: chi lo nomina di continuo finisce per esserne identificato, nel bene e nel male. Da settimane il campo largo non discute d’altro che di tasse: Avs vuole colpire i patrimoni sopra i 5,4 milioni, Pd e Cinque Stelle quelli sopra i 100. Ieri l’ennesimo tavolo si è chiuso con una fumata nera. Così, nella testa di chi ascolta, quella coalizione e la parola «tasse» sono diventate una cosa sola. Non che sugli altri temi regni l’armonia, ma di certo il campo largo non è la coalizione dello sviluppo, della libertà, dei diritti. È la coalizione delle tasse.

Tassare due volte lo stesso capitale trasforma la ricchezza in una colpa da punire. In un momento di difficoltà e di crisi, la sinistra sceglie di far leva sull’invidia sociale: un sentimento che da quelle parti abita spesso e che può devastare le basi di una società. Eumetra ci ha annunciato, senza sorpresa, che il 68,6% degli italiani è d’accordo a colpire i grandi patrimoni. Ma è un dato che inganna: una domanda senza profondità dà una risposta superficiale. È normale che la maggioranza dica sì, perché se la tassa la paga un altro va bene a tutti. Chi pensa che quel consenso si traduca in voti si sbaglia e col tempo essendo del racconto. È una questione di principio. Presto nella testa della gente si faranno strada due concetti. Il primo: i ricchi, in quanto ricchi, possono scegliere dove pagare le tasse e la prima cosa che faranno sarà sottrarsi alle imposte cambiando Paese. Banale, scontato. Il secondo: se passa il principio che chi è ricco paga due volte, chi stabilisce l’asticella della ricchezza? E chi garantisce che non venga abbassata fino al proprio livello? Per questo, fuori dalla superficialità dei sondaggi facili, buoni per lo share, le tasse non sono una leva di consenso elettorale. Distinguersi per differenza e inseguire le piazze degli estremisti ha portato il Partito democratico a un errore tragico.

2. GLI ALTRI ERRORI DEL CENTROSINISTRA

Gli altri errori nascono dallo stesso vizio. L’addio di Emanuele Fiano, uscito dopo il no del partito al ddl contro l’antisemitismo, toglie al Pd una voce che teneva insieme culture diverse. Sfilare dietro uno sciopero proclamato prima ancora di conoscere la manovra, con due sindacati confederali su tre che restano a casa, vuol dire scegliere una parte del mondo del lavoro e lasciare l’altra agli avversari. Sul tavolo del programma, intanto, Cinque Stelle e renziani litigano anche sulla giustizia.

3. FORZA ITALIA, I LIBRI E LE FAMIGLIE

Veniamo alla destra. Qui il problema riguarda il posizionamento dentro la coalizione. Forza Italia e Lega cercano visibilità, ed è legittimo: con le elezioni all’orizzonte ogni partito ha bisogno di marcare la propria identità. Ma la visibilità da sola non basta. Se fa solo rumore, è persino dannosa. Il caso dei libri digitali andrebbe studiato nei corsi di comunicazione. Fratelli d’Italia propone di far risparmiare alle famiglie circa 200 euro l’anno per ogni figlio. Forza Italia si oppone, sposando la tesi degli editori: senza la carta si impara poco e male. Peccato che l’emendamento non abolisca la carta: chiede soltanto di affiancarle il digitale a metà prezzo. Gli azzurri si ritrovano così schierati contro le famiglie e contro la modernità, a difesa di un mercato che per oltre l’80% è in mano a quattro gruppi, tra cui Mondadori. Espongono così anche Mondadori a dubbi, illazioni e sospetti. Ci sarà la massima buona fede, ma l’immagine che arriva agli elettori è delle peggiori. Non solo: si concede al centrosinistra un vantaggio sull’unico terreno dove non ne ha, l’unità. Il centrodestra ha fatto della propria unità di governo un asset fondamentale per la sua credibilità, anche su temi dove le idee si contrapponevano. Sui libri, invece, Forza Italia è arrivata a votare contro in Senato. Una follia. I toni e la conflittualità dentro la coalizione sono un regalo al campo largo, che li userà senza farsi pregare.

4. LA LEGA, I CONTI E LA CORNICE DI MELONI

E non ci sono solo i libri. Nello stesso giorno la capogruppo azzurra al Senato apre un altro fronte, contro il reintegro dei medici no vax. Anche qui la logica è la stessa: distinguersi dall’alleato più forte. E il risultato non cambia. La Lega, dal canto suo, non ha risolto con il congresso le divisioni interne. Lo prova il ricompattarsi su quota 64: un tema forte nella sua base, che però espone il governo proprio sul terreno dei conti, dove Giorgia Meloni ha costruito la sua credibilità. E questo in un governo in cui il ministro dell’Economia è leghista. La premier fa la sua parte: salta i media e produce una serie di video mirati per spiegare direttamente i passaggi della finanziaria. Con grande abilità intuisce la difficoltà dell’avversario e ci gioca: «Noi abbassiamo le tasse, loro litigano sulla patrimoniale». Le è bastata una frase, perché la cornice gliel’ha consegnata il campo largo.

5. IL VANTAGGIO DEL CENTRODESTRA

Ed è qui che gli alleati dovrebbero fermarsi a riflettere. Quanto ai sondaggi, questa settimana non offrono spunti. Mi limito a osservare che sono diminuiti i sondaggi e i sondaggisti, forse perché i numeri non sono graditi ai committenti. Come quelli che l’istituto Noto ha consegnato ieri a tarda sera a Bruno Vespa, nella trasmissione Porta a Porta. Nel confronto tra le coalizioni, il centrodestra è al 45,1% con Giuseppe Conte alla guida del campo largo, che si ferma al 43,3%. Con Elly Schlein candidata, il centrodestra sale al 45,2%, contro il 43,1% del campo largo. Per carità, credo che il vantaggio che Giorgia Meloni maturerà sarà molto più alto di quello espresso da un sondaggio ancora lontano dalle elezioni. Vi ricordo che in ogni campagna elettorale la differenza la fanno gli ultimi trenta giorni, forse anche meno. E a quei giorni bisogna arrivare attrezzati.

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