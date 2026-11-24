battaglia storica

L’annuncio dei gazebo il 12 e 13 dicembre. Contro chi è legato alla Fratellanza Musulmana

La Lega rilancia la sua battaglia storica contro l’Islam politico e annuncia una novità importante: «Raccoglieremo firme il 12 e 13 dicembre con i gazebo per proporre la messa al bando di tutte le associazioni islamiche collegate alla Fratellanza Musulmana. Così come hanno fatto diversi Paesi molto distanti tra loro, anche a maggioranza musulmana, dall’Egitto agli Stati Uniti».

È questo l’obiettivo ribadito dal segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa tenutasi ieri alla Camera dei Deputati, con le eurodeputate Silvia Sardone, Anna Maria Cisint e Susanna Ceccardi.

L’iniziativa è accompagnata da una campagna di comunicazione dal titolo «Stop moschee abusive», illustrata attraverso un volantino che riassume le principali proposte del partito. Tra queste, il divieto di apertura di nuove moschee fino alla stipula di un’intesa tra lo Stato italiano e l’Islam, il contrasto ai luoghi di preghiera ricavati all’interno di sedi associative e centri culturali, l’istituzione di un registro pubblico degli imam e l’obbligo di trasparenza sui finanziamenti destinati ai luoghi di culto.

«Libertà di culto sì. Zone franche no» è lo slogan scelto dalla Lega, che nel materiale distribuito definisce le moschee abusive «un rischio sociale» e «una culla del radicalismo islamico».

Nel suo intervento, Salvini ha delineato quello che considera uno dei principali rischi per il futuro dell’Europa. «Il rischio per i prossimi vent’anni non sono i carri armati sovietici, ma quello di ritrovarci ospiti in casa nostra, con una subcultura incompatibile con i nostri diritti e valori. Importare una subcultura che vede la donna come un essere inferiore per noi è inaccettabile. Ci sono già italiani che la pensano così e che dobbiamo affrontare, non ci servono altri».

Il vicepremier ha quindi richiamato la necessità di contrastare quello che definisce un utilizzo politico della religione islamica. «Diciamo no all’utilizzo dell’Islam per colonizzare l’Italia e l’Europa. Quest’invasione è già stata respinta a Lepanto», ha dichiarato Salvini, evocando la storica battaglia del 1571.

Tra gli episodi citati dal leader leghista, anche la comparsa di «un primo tribunale islamico», circostanza «di una gravità assoluta». Salvini ha inoltre richiamato la recente risoluzione del Parlamento europeo contro la Fratellanza Musulmana.

L’obiettivo politico è arrivare all’approvazione di una legge prima della fine della legislatura. «Conto che la maggioranza sia coesa su questo tema», ha detto Salvini. Il segretario della Lega ha anche aperto alla possibilità di elaborare un testo condiviso con gli alleati di governo, capace di riunire le diverse proposte legislative già presentate, ma si è appellato anche alla sinistra affinché appoggi tale proposta «in difesa della Costituzione».

Anna Maria Cisint ha posto l’accento sulla struttura delle organizzazioni che, secondo la Lega, opererebbero sotto la copertura di attività religiose, culturali e associative. «L’Islam politico è una matrioska che ha al suo interno tante altre organizzazioni con compiti diversi», ha affermato l’eurodeputata, sottolineando i rischi per i valori democratici e i finanziamenti al movimento che giungono anche da Paesi come il Qatar.

Susanna Ceccardi ha parlato della strategia entrista d’infiltrazione dell’islamismo e ha richiamato le legislazioni adottate in molti Paesi arabi, dove la Fratellanza Musulmana è stata dichiarata illegale e l’attività religiosa islamica è sottoposta a specifiche regolamentazioni. L’eurodeputata ha quindi ribadito la posizione della Lega sulla necessità di definire un quadro normativo preciso per l’apertura e la gestione dei luoghi di culto islamici. «Non vogliamo nuove moschee finché non ci sarà un’intesa», ha dichiarato. Silvia Sardone, che ha ricordato di essere la candidata della Lega a sindaco di Milano, ha ricevuto ancora una volta il sostegno di Matteo Salvini, che l’ha definita «il miglior sindaco possibile per Milano». Nel suo intervento, l’eurodeputata ha richiamato diversi episodi che dimostrano la gravità della minaccia e la necessità di intervenire. «Parole come quelle dell’imam di Segrate in favore di Hamas e che giustificano la violenza, così come le discriminazioni verso gli omosessuali e le donne, sono inaccettabili e pericolose», ha concluso Sardone.