Scuola

I prodotti degli Istituti agrari esposti nell’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino grazie a una collaborazione tra ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) e Aeroporti di Roma (Adr). È quello su cui si sta lavorando, a quanto riferisce il ministro Giuseppe Valditara, intervenuto all’evento “Giovani produttori, grandi vini: il concorso che valorizza la scuola e il Made in Italy”, al “Salone dello Studente e del Prof” in Fiera di Roma: “Stiamo lavorando con Aeroporti di Roma per esporre i prodotti degli istituti agrari a marchio made in Mim. Si tratta di uno dei più grandi scali al mondo dove milioni di viaggiatori potranno conoscere ogni giorno le eccellenza della produzione del Made in Italy fatta dai nostri giovani”.