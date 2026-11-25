Lite

Il tavolo del centrosinistra sulla patrimoniale si è aggiornato a domani per la distanza tra M5s, Pd e Avs sul tipo di ricchezza da tassare e sulle soglie

Tutto da rifare: il tavolo del centrosinistra sulla patrimoniale si è riunito e si è aggiornato a domani, nonostante nella seduta di ieri si fossero registrati dei passi avanti. Alla base dello stop c’è una distanza riguardante il tipo di ricchezza sulla quale incidere. Ieri i Cinque Stelle, all’inizio contrari a discutere di patrimoniale, avevano inizialmente aperto a due condizioni: che dai patrimoni fossero scorporati gli asset produttivi dell’economia reale, capannoni e terreni. Secondo che fosse aggiunta una tassazione sulle grandi ricchezze finanziarie. Quest’ultima accettata da tutti i partiti, sottolineano i Cinque Stelle.

Questa mattina, alla ripresa dei lavori, i Cinque Stelle hanno però manifestato “stupore” nel constatare che l’apertura sulla tassazione delle grandi ricchezze “non c’era più”. Da Partito Democratico e Avs, tuttavia, ribattono che l’accordo non era chiuso e che, nonostante la disponibilità al confronto, occorre andare avanti nel lavoro del tavolo. Il punto di incontro, è il ragionamento, è sul fatto che occorra un’unica tassa sulle ricchezze finanziarie e non. L’idea di Avs, ma condivisa anche dal Pd, è di mettere in campo una imposta integrata e cumulativa che vada a prendere dai grandi patrimoni.

Con il Partito Democratico, aggiungono, c’è un accordo abbastanza stabile, ma ancora distanza sulle soglie. Quella da cui parte Avs è la stessa della proposta Oxfam, ovvero prelevare un 2 per cento dai patrimoni a partire dai 5,4 milioni. Quella del Pd, esplicitata dalla segretaria dem durante il summit ani oligarchi a Parigi, trae spunto dalla ‘dottrina’ Zucman e prevede di prelevare l’1 per cento dai patrimoni dai 100 milioni a salire. Gli stop and go, in ogni caso, alimentano i sospetti incrociati fra le fazioni. E vale anche per quello che riguarda l’Ucraina. A sondare fonti parlamentari dei partiti che siedono al tavolo, lo stallo farebbe il gioco di chi mira a utilizzare i due ‘nodi’ come temi-bandiera alle primarie o anche nel corso della campagna elettorale.