Meloni contro i piromani. Oltre mezzo miliardo per gli autotrasportatori

l'aiuto del governo

Il Cdm stanzia anche 70 milioni per agricoltura e pesca. La premier: «Subito le risorse, ma non tolleriamo intimidazioni»

Il governo trova 105 milioni di euro per l’autotrasporto, che si sommano ai 430 già stanziati in precedenza. Oltre mezzo miliardo di aiuti concreti. «Non sono promesse, ma risorse che già stanno arrivando», spiega Giorgia Meloni in un video diffuso sui suoi profili social subito dopo il Consiglio dei ministri.

Il governo prende così di petto la situazione affinché non degeneri, dopo i blocchi dei tir di questi giorni. Allo stesso tempo, però, la premier avverte: «In alcune zone pochi soggetti continuano a bloccare le strade e non si fermano lì. Minacciano chi vuole lavorare, tagliano le gomme ai camion dei colleghi. Questa non è protesta, è intimidazione e l’intimidazione non la tolleriamo».

Meloni spiega anche che sono gli stessi lavoratori a voler tornare alla normalità: «A chiedere di rimuovere questi blocchi sono gli stessi autotrasportatori, i commercianti, gli agricoltori, i sindaci, le istituzioni di ogni colore politico. Perché a pagare, come sempre, non è il potente, è la gente comune, è il camionista che deve portare a casa lo stipendio, è l’impresa che non riesce a consegnare, è la famiglia che si ritrova a pagare di più».

A illustrare nel dettaglio gli stanziamenti per l’autotrasporto è il sottosegretario Edoardo Rixi, nel corso di una conferenza stampa. I 105 milioni si suddividono così: 45,2 servono a coprire il credito d’imposta sul gasolio destinato a sostenere le spese sostenute da marzo ad agosto scorso. Gli altri 60 milioni, invece, riguardano settembre e i primi giorni di ottobre. Meloni ricorda che l’accordo con le associazioni del settore, «con le quali ci siamo sempre confrontati», è stato firmato dal ministro Matteo Salvini.

Le risorse trovate dal governo non si esauriscono qui. In tutto, infatti, vengono messi in campo 605 milioni di euro. Alle risorse precedentemente elencate bisogna aggiungere i 60 milioni destinati all’agricoltura. Nello specifico, si tratta di un contributo a fondo perduto pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante dal primo giugno al 15 ottobre di quest’anno, fino a un massimo di 45 centesimi al litro. I fondi verranno trasferiti all’Agea e i termini per la presentazione della documentazione saranno definiti entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto. I pagamenti avverranno nei successivi trenta giorni. Ci sono poi altri 10 milioni che sono stati riservati al settore della pesca. Si tratta anche in questo caso di un contributo a fondo perduto pari al 10% delle spese sostenute nello stesso periodo. Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ricorda che «questa misura si aggiunge al sostegno già fornito a oltre 138.000 imprenditori agricoli attraverso i 100 milioni precedentemente stanziati».

Meloni fa sapere anche di aver chiesto al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, di accogliere la richiesta arrivata dalle associazioni degli autotrasportatori, degli agricoltori, della distribuzione «per assicurare la libera circolazione, la fornitura delle merci alle attività commerciali, e quindi ai nostri cittadini, evitando anche speculazioni che altrimenti sarebbero inevitabili sui prezzi. E useremo tutti gli strumenti che la legge ci offre, comprese le norme del decreto sicurezza che hanno reso reato il blocco stradale».

Ad avanzare il sospetto sul rischio di infiltrazioni, dopo l’allerta del Viminale dell’altro ieri, è anche il Guardasigilli Carlo Nordio: «Riguardo alle infiltrazioni mafiose nelle proteste dei camionisti, direi che vi è una forte probabilità che vi sia una strumentalizzazione e una infiltrazione». La Procura di Napoli ha disposto accertamenti per stabilire se ci sia la mano della criminalità organizzata dietro la mobilitazione degli autotrasportatori che ha creato enormi disagi in Campania.