Bonelli e Fratoianni vogliono cavalcare la protesta, ma vengono contestati dagli autotrasportatori

Il duo di Avs

«Voi siete stati per anni al governo e la situazione è sempre la stessa», la pronta risposta

Vogliono mettere il cappello sulla protesta e finiscono per essere contestati. È quanto accade, in Irpinia, ad Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. I due leader di Alleanza Verdi e Sinistra, accompagnati dal loro fidato consigliere Francesco Emilio Borrelli, ad Avellino, incontrano una delegazione di autotrasportatori locali per esprimere loro «solidarietà», ma soprattutto per aizzarli contro un esecutivo nazionale che, a loro dire, non starebbe adottando le dovute misure per contrastare un caro-carburanti senza precedenti.

Peccato, però, che quando il numero uno degli ecologisti prova a dare lezioni di «buona amministrazione», venga bloccato dagli stessi camionisti disperati che, anziché sostenere le sue ragioni, gli rispondono per le rime: «Voi siete stati per anni al governo e la situazione è sempre la stessa». Una verità sacrosanta, anche se stamane ci diranno che non è così. Il tutto viene accompagnato da scroscianti applausi.

A pubblicare lo scambio di battute è il giornalista Enzo Costanza che, sul proprio canale social, immortala il botta e risposta tra chi vuole cavalcare la mobilitazione e chi, al contrario, chiede risposte immediate perché non riesce a sbarcare il lunario.

Esemplare, infatti, la battuta con cui un conducente, quando il rappresentante dei Verdi prova a spiegargli le ragioni dell’interruzione della filiera, ricorrendo ai massimi sistemi, gli fa notare che «è sempre stato così», pure quando a Palazzo Chigi c’era chi oggi critica. Non sapendo, allora, che pesci prendere l’esponente del progressismo se la prende con Kiev. Secondo la sua personale versione, la responsabilità dell’inflazione sarebbe da attribuire all’Ucraina che, per difendersi, avrebbe bombardato le preziose raffinerie russe.

Anche in questo caso, il capovolgimento della narrazione viene, per fortuna, respinto da chi chiede solo di poter tornare al lavoro.