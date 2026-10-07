7 ottobre

Il ministro Valditara alla Sinagoga di Roma: “Mai più sia mai più”

di Redazione web
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Il ministro Giuseppe Valditara ha fatto visita alla sinagoga di Roma raccogliendosi in preghiera per le vittime del 7 ottobre.

«Il nostro dovere è di guardare in faccia la verità, ricordare la immane tragedia accaduta e compiere tutti gli sforzi perché non si ripeta». Con questo messaggio, il Ministro dell’Istruzione e Merito, Giuseppe Valditara, ha reso omaggio alle vittime del pogrom del 7 ottobre 2023.

«Mai più sia mai più. In un momento in cui anche l’Occidente è attraversato da un rigurgito di antisemitismo, la responsabilità di tutte le istituzioni è far conoscere i fatti, rendere la società consapevole di quello che è accaduto e, nelle scuole, fin dai primi anni, educare le nuove generazioni al rispetto e al contrasto di qualsiasi pregiudizio ideologico. Mi stringo alla comunità ebraica italiana in questo momento di cordoglio e di silenzio». Ha concluso il Ministro.

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