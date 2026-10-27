Vittorio Sgarbi “trasferito in terapia sub-intensiva”: come sta

Vittorio Sgarbi può iniziare la riabilitazione respiratoria. Il critico d’arte ed ex parlamentare è uscito dalla Terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato quasi un mese fa per una grave crisi respiratoria. Il 74enne ex sottosegretario alla Cultura “è stato trasferito ieri nel reparto di Terapia sub-intensiva”, fa sapere AdnKronos Salute.
I medici rilevano un “miglioramento della funzione respiratoria, anche se permane la tracheostomia” che era stata praticata nelle scorse settimane. Sgarbi “inizierà la riabilitazione respiratoria”.