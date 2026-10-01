Apprensione per Vittorio Sgarbi. A quanto si apprende da fonti del Policlinico Gemelli, il critico d’arte, ex parlamentare e protagonista del dibattito pubblico in Italia è ricoverato presso la struttura capitolina. Il primo a parlare di un ricovero “in terapia intensiva” è stato il sito ilgraffio.net. Sgarbi, 74 anni, era stato un mese in ospedale alla primavera del 2025, sempre al Gemelli, per una grave forma di depressione.
Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli
Apprensione per il critico d’arte ed ex parlamentare: “In terapia intensiva”