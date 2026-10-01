Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli

Apprensione per il critico d’arte ed ex parlamentare: “In terapia intensiva”

Apprensione per Vittorio Sgarbi. A quanto si apprende da fonti del Policlinico Gemelli, il critico d’arte, ex parlamentare e protagonista del dibattito pubblico in Italia è ricoverato presso la struttura capitolina. Il primo a parlare di un ricovero “in terapia intensiva” è stato il sito ilgraffio.net. Sgarbi, 74 anni, era stato un mese in ospedale alla primavera del 2025, sempre al Gemelli, per una grave forma di depressione.