intervista

Francesco Totti, l’ottavo Re di Roma, come non si era mai visto prima. Sullo sgabello di Belve, giunta all’ottava stagione, regala un’intervista eccezionale e generosissima, ironica e profonda, tra lacrime sincere e risate esilaranti. A Francesca Fagnani, nella puntata che andrà in onda domani in prima serata su Rai 2 alle 21.25, racconta le diverse fasi della sua vita, privata e professionale. La fine dolorosa della storia con Ilary Blasi, il nuovo amore con Noemi Bocchi (e possibili future scelte con lei…), la famiglia, il rapporto complesso con i figli, il ricordo commosso del padre, le delusioni e l’addio al calcio.

“Con il senno di poi, pensa che qualcuno si sia approfittato della sua posizione quando era al top?”, domanda Fagnani. “Persone impensabili, familiari, amici, parenti. Hanno mangiato in tanti - rivela Totti - Poi col passare del tempo le strade si dividono e capisci cosa è successo realmente. Potessi non lo rifarei”.

Francesco Totti si emoziona ricordando suo padre: “Non gli ho mai detto ti voglio bene”, dice con gli occhi lucidi. “Cosa le manca di più?”, domanda Fagnani. “L’abbraccio. Sono cose che non fai e poi, quando vengono a mancare le persone che sono il fulcro di tutto, ti senti perso e solo. Senza di lui è un’altra vita. Oggi mi dico che sono stato una testa di cazzo a non averlo fatto. Purtroppo sto facendo lo stesso con i miei figli. E so che sbaglio”.

Sulla fine del matrimonio con Blasi, Fagnani ricorda le parole di Ilary proprio a Belve: “Disse che non avreste superato un tradimento dell’uno o dell’altro. Aveva ragione?”, chiede la giornalista. “È successo. Non riesco a perdonare”, ammette Totti, che risponde con grande sincerità alle domande di Fagnani anche sulla sua storia d’amore con Noemi Bocchi. La stessa sincerità con cui l’ex capitano giallorosso ripercorre le delusioni degli ultimi mesi alla Roma: “Avrei preferito che la società mi rispettasse di più”.

Poi, quando Fagnani gli chiede di un suo futuro con la Roma, Totti a sorpresa… Un’intervista fiume, potente e intensa, in cui però non mancano momenti assolutamente divertenti, come quando Fagnani sottopone Totti a un test di romanità e gli chiede di sciogliere l’acronimo SPQR.