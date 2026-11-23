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Il fondatore del Movimento 5 Stelle a Che tempo che fa: “Se il giudice dice che è mio me lo prendo”

Beppe Grillo torna in televisione e parla della guerra per il Movimento 5 stelle, dei rapporti con Giuseppe Conte e della possibilità di un nuovo progetto politico. Il fondatore ed ex garante del Movimento è intervenuto a Che tempo che fa, toccando diversi temi, dai rapporti con Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio alla possibilità di tornare in controllo del M5s.

Parabola discendente

Riferendosi a Giuseppe Conte, ha subito attaccato: “Ti ricordi bei tempi quei movimenti lì, prima che arrivasse il Reverendo Jones”. E poi, parlando di se stesso, ha aggiunto: “Ero l’elevato, ora ho problemi ad essere riconosciuto, mi fanno pagare anche il caffè. Comincio a essere in parabola discendente, dopo una vita meravigliosa”.

“Io ci sono, sono l’unico che può cambiare questo Paese, ho una visione diversa”, ha detto ancora Grillo. “Stiamo rappezzando un cadavere, abbiamo una democrazia che non evolve, l’intelligenza artificiale evolve. La democrazia è fissa. Io sono per l’anocrazia, un sistema fra democrazia e autarchia, intelligenza artificiale e repubblica. Singapore e Svizzera”.

Gli “eredi” Dibba e Di Maio

Sul rapporto con Alessandro Di Battista, Grillo ha dichiarato: “Se Di Battista facesse un partito gli darei una mano domattina, è mio fratello minore. Anche quell’altro, il più bravo che abbiamo, Di Maio. Era il più bravo di tutti, fa il diplomatico, sono orgoglioso. Gli voglio bene a queste persone, solo che adesso non so dov’è Luigi, credo che viva in un bidone di petrolio, quando si alza il prezzo lui esce. Sono amici d’infanzia. Io ci sono. Se faccio non è per portare via dei voti al Campo largo ma per dare una cosa a ragazzi di 25 anni, sono il padre nobile”.

Il “reverendo Jones”

Infine, il futuro del Movimento 5 stelle e la disputa sul simbolo. “Conte, il reverendo Jones, è indeterminato, è dentro il principio di indeterminabilità. È indeterminato. Io non ce l’ho con lui. A gennaio ci sarà forse un giudice che dirà che questo simbolo è mio. Io sono sempre in politica, anche quando fai la spesa fai politica, quando scegli il bus. Non sono mai uscito. Se il giudice dice che il Movimento è mio me lo prendo e magari lo darò in uso ai minori di 25 anni”, ha detto Beppe Grillo.