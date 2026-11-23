lite in tv

Lo scontro a In Onda tra i due giornalisti

C’è chi la prende in considerazione a determinate condizioni, chi la sostiene a gran voce come principio democratico e chi, invece, proprio non la digerisce. La patrimoniale, la tassa generale applicata al patrimonio dei (super) ricchi, inasprisce i toni nello studio di In Onda, il programma di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. E tra Pietro Senaldi, contrario alla misura al vaglio del programma del Campo Largo nella forma presentata dall’economista francese Gabriel Zucman, e Andrea Scanzi - più aperto all’ipotesi -, ne nasce una baruffa televisiva personale.

“La patrimoniale fa scappare la ricchezza”

Il condirettore di Libero inizia la sua argomentazione ponendo una questione alla deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Elisabetta Piccolotti, presente in studio: “Mi chiedo come fa a onorare il suo programma, che è solo di spesa, mandando via i ricchi”. La soluzione, per Senaldi, è l’opposta: “In Italia si dovrebbero moltiplicare i ricchi, ce ne sono troppo pochi. Il suo programma allontana la ricchezza”. Sarcastica la risposta del conduttore, Luca Telese: “Aiutare i ricchi per aiutare i poveri, geniale”. Il sorriso di Andrea Scanzi, in collegamento, stizzisce Senaldi che rincara la dose: “Esiste un cretino miliardario che resta qui in Italia per farsi tassare dalla Piccolotti? Io non credo”. Dallo studio arriva un coro all’unisono di “sì”, tra cui quello di Scanzi.

La lite Scanzi-Senaldi nasce da... Armani

La replica del giornalista de Il Fatto Quotidiano non si fa attendere: “Anche Armani voleva la patrimoniale, e non credo che fosse cretino. Magari è cretino qualcun altro”. Senaldi non ci sta: “Armani nel suo testamento ha scritto di vendere l’azienda ai francesi, di non lasciarla alla Piccolotti”. Scanzi è lapidario e fa scoccare la scintilla che indirizza la discussione sul personale: “La tua incompetenza è sublime”. Il botta e risposta prende forma: “Dai Andrea, per piacere, capirai di rock e di tennis, ma di economia proprio no”. E Scanzi: “Non ti agitare, argomenta, ti stai già rendendo ridicolo da solo, io ti ascolto con grande piacere parla di più, solo tu”. Spente le fiamme, si torna sul principio della patrimoniale, con un’ultima battuta del condirettore di Libero: “Il problema dell’Italia è creare ricchezza, non allontanarla. In questo Paese siamo bravissimi nel sottrarla a chi ce l’ha e nel dividerla male, ma nessuno si preoccupa di crearla che dovrebbe essere il punto numero 1 di un programma”.