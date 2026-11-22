guerre stellari

Il fondatore del Movimento 5 stelle a Che tempo che fa tre anni dopo l’ultima ospitata

Beppe Grillo torna in televisione e lo fa da Fabio Fazio. Il comico genovese, cofondatore del Movimento 5 Stelle, sarà ospite questa sera, domenica 22 novembre, di “Che tempo che fa”, la trasmissione condotta da Fazio sul Nove. Un appuntamento che si annuncia particolarmente atteso, alla luce delle “guerre stellari” con Giuseppe Conte e con l’attuale gruppo dirigente del Movimento 5 stelle, ma non solo.

Ad annunciare la presenza del fondatore del M5S era stato lo stesso Fazio nei giorni scorsi, anticipando la partecipazione nel corso della trasmissione: “Abbiamo Grillo che viene ospite - aveva detto - quindi sarà l’occasione per parlare di tante cose”.

L’intervista rappresenta un ritorno in tv per Grillo a distanza di tre anni dall’ultima apparizione, avvenuta sempre nello studio di “Che tempo che fa”. Quella di questa sera sarà inoltre la prima ospitata televisiva di Grillo dopo le polemiche suscitate dall’intervista del figlio Ciro a Telenord. Il giovane è stato condannato in primo grado a otto anni per violenza sessuale di gruppo e le sue parole nella lunga intervista televisiva hanno infiammato gli animi. Il padre in passato lo ha difeso a più riprese.