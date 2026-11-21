Realpolitik

Il capogruppo di Fratelli d’Italia ha replicato citando taglio del cuneo fiscale, aumento del potere d’acquisto del 2,5% e fondo sanitario a 146,3 miliardi

Scintille tra Galeazzo Bignami e Sandra Amurri: la giornalista e il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, entrambi ospiti di Realpolitik su Rete 4, sono stati protagonisti di un acceso botta e risposta sull’operato del governo Meloni. Amurri infatti si era lanciata in un commento tutt’altro che positivo sulle risorse economiche messe in campo dall’esecutivo e lo aveva accusato di aver guardato nell’ultima manovra “a chi ha di più” e di aver trascurato “chi ha di meno”. L’ascolana ha criticato i fondi investiti sulla sanità, il miliardo per i centri in Albania e su altre priorità che, secondo la giornalista, il governo avrebbe mancato di soddisfare.

Bignami però, una volta ascoltato l’intervento di Amurri, è instancabile e replica snocciolando una serie di dati. “Abbiamo tagliato il cuneo fiscale per i redditi più bassi, abbiamo potenziato il taglio del cuneo fiscale per i redditi più bassi – spiega – abbiamo accorpato le prime due aliquote, abbiamo abbassato le tasse sulle aliquote più basse, abbiamo incrementato il potere d’acquisto delle famiglie del 2,5%, dopo anni che andava in discesa”.

“È poco? Sicuramente si può far di più e altrettanto sicuramente si deve far di più, ma almeno abbiamo invertito il trend – dice Bignami –. E non come dico io, ma come dicono gli esponenti del Partito Socialista Europeo che sicuramente non votano né ci vedono con simpatia”. Infine un riferimento chiaro alle mosse del governo Meloni sulla sanità: “Abbiamo portato il fondo a 146,3 miliardi. È poco? Si può far di più. Ma se è poco 146 miliardi, i 125 che metteva il governo giallorosso in piena pandemia, che cos’è? Una miseria”.