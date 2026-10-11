Papa Leone, l’annuncio spiazza tutti: “Ho un nodulo al polmone, mi opero subito”

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“È stato individuato in una fase molto iniziale e bene localizzato”

Papa Leone XIV nei prossimi giorni sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. “Carissimi - ha detto il Papa all’Angelus -, di recente durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e bene localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi per toglierlo. L’intervento è già programmato per i prossimi giorni. Vi ringrazio per la vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera”.

“Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto, apprezzato, anzi a volte è frainteso e respinto. Ma ciò non deve scoraggiarci”. Ha detto ancora Papa Leone XIV nel corso dell’Angelus riflettendo sul Vangelo di oggi in cui Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio. “La festa di nozze è la nostra - ha detto il Papa-, e la sala del banchetto sono le nostre chiese, le nostre case, i posti in cui viviamo, e in cui ogni giorno il Figlio del Re, Gesù Cristo, torna a dichiararci il suo amore e attende il nostro ‘sì’. Lì noi lo incontriamo, vestiti, come la sposa, con l’abito bianco del Battesimo e ornati con i gioielli delle opere buone, che ci avvicinano a Dio e tra noi. La gioia che annunciamo, allora, non è artificiale, ma profonda, concreta, reale, bella come i volti delle persone che incontriamo, vera come il lavoro, i sorrisi, le lacrime, le strette di mano, i gesti di bene delle nostre giornate. Ed è un dono di Dio, per la salvezza del mondo”.