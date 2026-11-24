confessioni

Il cardinale Victor Manuel Fernández pubblica “Il diario spirituale di Papa Francesco”, con estratti di un taccuino che Bergoglio ha tenuto tra il 1992 e il 2024

Il defunto papa Francesco afferma di aver visto il diavolo in tre occasioni e le “porte dell’inferno” una volta, in un diario intimo e inedito, di cui vengono oggi pubblicati alcuni estratti in un nuovo libro, “Il diario spirituale di Papa Francesco”, del cardinale argentino Victor Manuel Fernández. Il volume include brani tratti da un diario che Jorge Bergoglio, che è stato papa dal 2013 al 2025, ha tenuto tra il 1992 e il 2024, un documento che rivela le sue preoccupazioni, i suoi rimpianti e la sua autocritica. Così come la sua immensa umanità e la sua fede. Victor Manuel Fernández, prefetto del Dicastero (Ministero) per la Dottrina della Fede in Vaticano, ha riferito che Francesco gli aveva chiesto di contribuire a far conoscere al mondo le riflessioni raccolte in quel taccuino di plastica nera. Alla morte di Francesco, nel 2025, il prefetto ha confidato al suo successore, Leone XIV, il timore che il taccuino potesse essere “abbandonato in un magazzino qualsiasi” e ha ottenuto l’autorizzazione a pubblicarne alcuni brani, sottolineando che “le preoccupazioni spirituali presenti nel suo cuore sono molto esplicite e possono farci del bene”.

In una delle rivelazioni più sconvolgenti, Francesco scrive che, quando era arcivescovo di Buenos Aires, ha visto il diavolo per tre volte e ne ha udito la voce. “Ho scoperto che il demone si aggirava sfacciatamente, aleggiando con astuzia”, ha scritto il papa argentino nel suo diario il 24 gennaio 2021, secondo una copia della versione francese del libro pubblicato da Albin Michel. “Circa quindici anni fa. L’ho visto dal finestrino dell’auto. Non dimentico i suoi occhi minacciosi e, allo stesso tempo, seducenti”, scriveva Francesco. Nel secondo episodio, in una cappella carmelitana, “mi guardò con occhi infuocati”. Il terzo episodio avvenne durante un incontro a Roma; “Lo vidi e udii la sua voce, trionfante, onnipotente. (...) Non riesco a dimenticare il potente rantolo della sua voce”, scriveva ancora il pontefice argentino, aggiungendo: “Il Signore mi ha dato la possibilità di liberarmi da questi incontri”. Francesco ha anche rivelato, il 7 giugno 2018, che la notte precedente, mentre si preparava ad andare a dormire, aveva “visto le porte dell’inferno”. “La seduzione pagana in tutta la sua forza. Ho guardato per un po’ e mi ha terrorizzato”, ha scritto, aggiungendo che allora ha “preso il rosario come un’arma”.

In tutto il diario, Francesco non esita a criticare se stesso, per i suoi occasionali “sentimenti di disprezzo, invidia, superbia” o per aver ignorato un uomo ubriaco per strada che lo aveva interpellato, perché voleva “camminare tranquillamente”. Nell’ultimo periodo della sua vita, si rammarica di essere stato “quel Jorge arrogante, autosufficiente, cinico e bugiardo verso se stesso”. Papa Francesco aveva anche una personalità forte e talvolta veniva criticato all’interno della Curia, l’organo di governo della Chiesa cattolica, per il suo stile giudicato autoritario. Francesco sembra aver temuto che i suoi giorni sulla Terra fossero contati, preoccupandosi del proprio invecchiamento. Nel 1996, all’età di 60 anni, quasi tre decenni prima della sua morte, scriveva: “Voglio fare del bene nel poco tempo che mi resta, desiderando di essere buono. Quanto tempo sprecato, quanto male fatto!”. Poi, nel 2001, scriveva: “L’età di 65 anni mi fa pensare alla fine. Sto già contando alla rovescia”. Le preoccupazioni sono continuate anche dopo la sua elezione a papa nel 2013; il 9 aprile 2016 Francesco scriveva che “gli attacchi del diavolo, sotto diverse forme, sono aumentati... È forse un segno che il tempo sta per scadere e che lui non vuole perdere?”. Il diario comprende 86 pagine scritte prima della sua elezione e altre 55 dopo. Il 21 luglio 2013 scriveva: “Il 13 marzo mi hanno eletto papa”.