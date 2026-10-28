La Cgil cancella Camusso dalla foto con Lula, scivolone social per Landini & Co.

il caso

Un tocco di foto-editing et voila, Susanna Camusso sparisce. Caso curioso in Cgil. La vicenda riguarda il messaggio di congratulazioni diffuso dal segretario generale Maurizio Landini per la vittoria di Lul alle presidenziali in Brasile. “Una straordinaria notizia per il popolo brasiliano e per tutte le lavoratrici e i lavoratori che nel mondo continuano a battersi per la democrazia, la giustizia sociale, la pace e l’uguaglianza”, le parole del leader sindacale.

A corredo della nota è stata una foto del 13 febbraio 2020, scattata in occasione della visita a Roma di Lula. Nello scatto diffuso dal sito del sindacato c’è Landini che stringe la mano a Lula ma nello scatto originale tra i due c’è la Camusso, rimossa digitalmente. A racccontare la vicenda è il Foglio.

“Non è stato certo un incidente. Quando si cancella una persona da una foto lo si fa in maniera deliberata e ben ponderata. Per questo ritengo sia meglio seppellire sotto un ‘no comment’ questa pessima vicenda“, ha detto al Corriere della Sera la senatrice del Pd ed ex leader Cgil.

“Siamo stupefatti per quanto accaduto inrelazione alla foto pubblicata sulle pagine social della Cgil nazionale che accompagna il post di congratulazioni del segretario generale Maurizio Landini per la rielezione del Presidente Lula in Brasile”, si legge in una nota della Cgil nazionale. “La buona fede della nostra Organizzazione - prosegue la Confederazione - è confermata dal fatto che la foto originale, senza alcuna modifica, è stata pubblicata sul sito istituzionale della Cgil nazionale, dove è tuttora, ben prima della messa online sui social”. “Come si può notare - sottolinea la Cgil - la cancellazione non riguarda solo Susanna Camusso, ma anche un’altra persona, ed è riconducibile ad un errore tecnico per seguire le strette dinamiche social. Errore tecnico che è sfuggito al controllo finale prima della pubblicazione”. “Così sono andate le cose, lavorando si può sbagliare. Costruire una notizia sul nulla è solo becera strumentalizzazione”, conclude la nota che sorvola sui difficili equilibri interni tra l’attuale gruppo dirigente guidato da Landini e la precedente gestione del sindacato.