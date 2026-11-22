La Principessa del Galles si racconta nel documentario “Heal” in uscita sulla Bbc

Il cancro ti cambia. “Ti cambia il corpo, ti cambia fisicamente, ma c’è un aspetto molto, molto più profondo in ciò che una diagnosi di cancro provoca in te”. Sono sensazioni molto comuni fra chi si ammala di tumore, ma queste parole che le descrivono sono di Kate, la Principessa del Galles, che per la prima volta in maniera così diretta e personale ha scelto di raccontare la sua malattia in un documentario di prossima uscita intitolato ‘Heal’, che sarà trasmesso dalla Bbc.

Se il cancro ti cambia, “la guarigione è un viaggio”, continua Catherine nelle prime immagini del videoracconto che raccoglie i suoi pensieri più intimi sulla malattia e sulla guarigione. Il documentario sarà trasmesso il 29 novembre (su ‘Bbc One’). Catherine condividerà la sua esperienza con il cancro e nel video sono state incluse anche nuove riprese della sua partecipazione alla ‘Three Peaks Challenge’ all’inizio di quest’anno, che consisteva nello scalare le vette più alte di Inghilterra, Scozia e Galles in un solo giorno, spiegano sulla Bbc online.

“È chiaro che non siamo destinati ad affrontare le sfide della vita da soli”, recita la voce fuori campo di Catherine, accompagnata da immagini di altri malati di cancro e della principessa che abbraccia la sua famiglia, incluso il principe William. “Spesso è attraverso il dolore che ci rendiamo conto che al di là di esso si cela una bellezza più grande”, continua Kate, riflettendo ancora una volta sul senso di cambiamento derivante dalla sua esperienza con la malattia.

Catherine non ha mai rivelato di che tipo di cancro si trattasse, ma nel marzo del 2024 ha svelato di aver ricevuto una diagnosi di cancro e di essere in cura con la chemio. Nel gennaio 2025 ha poi annunciato di essere in remissione e nei mesi successivi ha iniziato un graduale ritorno ai doveri reali. Ha spesso parlato della sua diversa comprensione della vita dopo la malattia e della necessità di adottare un approccio più olistico al benessere, che vada oltre la guarigione fisica. La principessa ha parlato dei giorni buoni e di quelli cattivi che hanno seguito le sue cure, e ha voluto sfatare l’idea che i pazienti possano tornare immediatamente a sentirsi come prima della malattia.

Il documentario promette di essere il resoconto più completo e personale di quel percorso, con le sue riflessioni sull’impatto che una malattia del genere può avere e su come ha trovato il suo processo di guarigione. Da allora Kate è tornata a lavorare per le sue organizzazioni benefiche e all’inizio di questa settimana era in India per la cerimonia di premiazione dell’Earthshot Prize con il principe William, la prima volta che hanno viaggiato insieme per impegni reali all’estero dopo le cure contro il cancro della principessa.