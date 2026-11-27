strada sbarrata

La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati rappresenterebbe un rischio per la sicurezza nazionale

Il governo della Costa Rica ha negato l’ingresso nel Paese a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati, che avrebbe dovuto ricevere oggi una laurea honoris causa dall’Università statale della Costa Rica (UCR). Alla base della scelta, secondo quanto riporta ‘El Paìs’, l’“allerta internazionale per legami con atti terroristici” e il fatto che Albanese rappresenterebbe un rischio per la sicurezza nazionale.

“Conosci il volto dell’impero il giorno in cui gli tocchi i nervi o superi i suoi confini. Saluti dall’aeroporto della Costa Rica”, è stata questa la reazione di Albanese su X dopo che il governo costaricano le ha negato l’ingresso nel Paese.