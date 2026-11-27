L’intervista

Invita a rispettare l’ex capo della Polizia deceduto, ma avverte: “Le indagini vadano avanti”

«De Gennaro apre la lettera con una frase: un condannato a morte non può mentire. È un’affermazione che sembra voler attribuire alle sue parole il valore di una testimonianza definitiva e intangibile. Ma la sincerità di una persona non coincide necessariamente con la verità oggettiva dei fatti. Una testimonianza, per quanto drammatica e umanamente rispettabile, non può sostituire la verifica delle circostanze, dei documenti e delle responsabilità individuali. La morte può rendere una lettera particolarmente intensa, non la trasforma in una verità assoluta e come tale inattaccabile. Non sarebbe accettabile che la responsabilità si disperdesse lungo la catena gerarchica fino a scomparire». Antonio Rinaudo, pm a Torino dal 1977 al 2018, analizza la lettera lasciata da Gianni De Gennaro prima del suicidio, soffermandosi sul passaggio in cui rivendica di aver assolto ai compiti affidatigli anche contro la propria volontà.

Cosa l’ha colpita di questo passaggio?

«La lettera di un uomo alla fine della vita merita rispetto, ma non può sottrarre le sue parole a un interrogativo fondamentale: fino a che punto l’obbedienza gerarchica può giustificare le azioni di chi serve le istituzioni? È soprattutto la precisazione di avere assolto ai compiti affidatigli anche contro la propria volontà a meritare attenzione. Si riferisce agli incarichi istituzionali che non desiderava assumere oppure anche a specifiche disposizioni operative che non condivideva? La distinzione è fondamentale. Un conto è accettare un incarico che non si desidera, per senso del dovere e spirito di servizio. Altra cosa è eseguire un ordine che si ritiene contrario alla legge. Nel primo caso siamo nell’ambito della disciplina istituzionale, nel secondo si entra nel terreno della responsabilità personale».

Si spieghi meglio...

«Il nostro ordinamento non conosce un principio di obbedienza incondizionata. L’articolo 51 del codice penale riconosce efficacia scriminante all’adempimento di un dovere e all’esecuzione di un ordine legittimo dell’autorità, ma non trasforma la gerarchia in uno scudo contro la responsabilità penale. Un funzionario pubblico non è un semplice esecutore. L’articolo 28 della Costituzione sancisce la responsabilità diretta dei funzionari e dei dipendenti pubblici per gli atti compiuti in violazione di diritti. E quanto più elevata è la posizione ricoperta nell’apparato pubblico, tanto più rilevante diventa il dovere di vigilare sulla legalità delle attività svolte e degli ordini ricevuti».

Come va letto quel passaggio in relazione alle indagini sul depistaggio della strage di via D’Amelio?

«Non si tratta di attribuire responsabilità che devono essere accertate nelle sedi competenti, ma di porre una questione che riguarda il funzionamento stesso delle istituzioni: chi impartisce un ordine, chi lo trasmette e chi lo esegue devono rispondere, ciascuno per il proprio ruolo e per la propria condotta».

La magistratura dovrebbe interrogarsi sul caso De Gennaro?

«Le sue ultime parole pongono interrogativi che riguardano l’intero sistema della giustizia. Non dobbiamo trasformare De Gennaro in un martire, né il procuratore De Luca in un colpevole. La giustizia non deve avere paura di indagare sui potenti, ma deve essere consapevole della responsabilità che questo comporta. La lettera di un uomo morto non può sostituire il processo, ma il processo non può ignorare le domande che quell’uomo ha lasciato».